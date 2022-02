Da Carla Moda Bimbi un defibrillatore per la Croce Gialla di Ancona

ANCONA – Un defibrillatore per la Croce Gialla di Ancona donato da Lorena Brutti in memoria di Carla Conti a 10 anni dalla scomparsa. È una vera e propria pagina da “Libro cuore” quella scritta da Lorena Brutti titolare del negozio Carla Moda Bimbi che si trova in corso Carlo Alberto ad Ancona che ha deciso di donare alla Croce Gialla un defibrillatore per ricordare la figura di Carla Conti, storica operatrice commerciale della zona del Piano. «Con Carla c’era un rapporto di lavoro andato avanti per oltre 40 anni – spiega Lorena Brutti –. Quando è venuta a mancare mi sono presa l’impegno di portare avanti il punto vendita da lei fondato e penso che questa cosa le abbia fatto piacere. Carla era una donna amata e benvoluta da tutti, era il punto di riferimento per tante famiglie. Abbiamo vestito intere generazioni di anconetani e non solo e continuiamo a farlo. Carla era una donna generosa per tale motivo ho deciso di donare questo defibrillatore alla Croce Gialla di Ancona». E continua: «La cosa mi ha fatto molto piacere e il solo pensiero che questo macchinario potrebbe salvare delle vite umane nel nome di Carla mi rende molto orgogliosa del gesto fatto».

Il defibrillatore donato è già stato posizionato all’interno di un mezzo messo a disposizione della centrale operativa del 118 nell’ambito dell’emergenza territoriale, spiega la Croce Gialla di Ancona.