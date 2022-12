Carabinieri a scuola al Volterra Elia sul tema della legalità e della violenza di genere

ANCONA – Altro incontro per diffondere i valori della legalità, con i Carabinieri di Ancona in “cattedra” a scuola a confrontarsi con studenti e a rispondere a tante domande. Stamattina l’incontro s’è svolto all’istituto anconetano Volterra Elia e vi hanno preso parte gli studenti delle classi quinte, un centinaio in tutto, nonché la dirigente dell’istituto, Rosa Martino, e numerosi altri insegnanti. Insieme hanno incontrato il capitano Manuel Romanelli, comandante della Compagnia Carabinieri di Ancona. Il tema, come nella precedente occasione di qualche giorno fa al liceo artistico Edgardo Mannucci, è stato quello della cultura della legalità, ma notevole interesse ha suscitato anche il video mostrato agli studenti in cui sono descritte tutte le componenti dell’Arma dei Carabinieri e numerose sono state le domande in merito alle procedure di arruolamento, con specifico riferimento alle possibilità di accesso a reparti ad alta specializzazione, come il Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche.

Altri i temi trattati e particolarmente sentiti e apprezzati dagli studenti sono stati quelli inerenti alla quotidianità: s’è parlato anche di violenza di genere, con particolare riferimento ai reati persecutori e al cosiddetto revenge porn, ma s’è discusso anche di reati telematici, che hanno acceso il dibattito creando un importante momento di confronto e formazione, con i giovani che hanno potuto esprimere in libertà i propri pensieri e i propri quesiti in un clima di assoluta serenità. È stato, insomma, un incontro che si è svolto in un clima di reciproca collaborazione e che ha contribuito ad accrescere la vicinanza tra i cittadini e le istituzioni.