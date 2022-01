Carabinieri della provincia di Ancona, il bilancio del 2021: in aumento i delitti, in calo gli omicidi

Il Comando Provinciale Carabinieri di Ancona ha tracciato un bilancio delle attività svolte durante il 2021. Sul territorio provinciale l’Arma è presente con 5 Compagnie (Ancona, Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano), che coordinano l’attività di 38 Stazioni e una Tenenza, oltre che con il Reparto Operativo a vocazione prettamente investigativa.

Oltre 60mila telefonate sono giunte nella sola Centrale Operativa di Ancona sulla linea di emergenza, a cui è corrisposto, ovviamente, quasi sempre, un intervento sul territorio.

Il 2021 ha fatto registrare un aumento dei delitti denunciati all’Arma rispetto al 2020, quest’ultimo caratterizzato da lunghi periodi di lockdown.

Nel 2021 sono stati denunciati infatti complessivamente 8.682 delitti con un aumento rispetto all’anno precedente del 6,5%. Il 2021 ha fatto registrare una flessione delle persone denunciate a piede libero, pari al 14,77% (3010 nel 2021 contro 3532 nel 2020) e delle persone tratte in arresto – 22 % (420 nel 2021 contro 544 nel 2020).

In netto calo gli omicidi per cui si è passati dai 3 omicidi del 2020 a un solo omicidio nel 2021; i responsabili degli efferati delitti sono stati tutti assicurati alla giustizia.

Nel dettaglio degli altri reati si registra un aumento dei furti pari al 13% (che passano da 2.209 nel 2020 a 2.500 nel 2021). Vi è stato un leggero aumento dei furti in abitazione del 3,1% (da 545 del 2020 a 562 del 2021), ed un calo dei furti di auto pari all’11% (99 nel 2020 ed 88 nel 2021), in calo anche i furti su auto del 13,6% (145 nel 2021 contro 168 del 2020) mentre si registra un leggero aumento pari al 5,8% dei furti negli esercizi commerciali (180 nel 2021 contro i 170 del 2020).

Stabili le rapine pari a 35 sia nel 2020 che nel 2021. In calo del 28,4% i reati per stupefacenti che passano da 278 nel 2020 a 199 nel 2021. In leggero aumento le truffe e le frodi informatiche del 5,5% (da 1.387 nel 2020 a 1.464 nel 2021).

In leggero calo del 7,25% il numero complessivo dei controlli svolti dalle pattuglie proiettate sul territorio (136.108 nel 2020 contro i 126.235 del 2021). Sullo stesso trend le persone identificate (156.742 nel 2020 contro 126.235 del 2021) e i veicoli controllati (119.033 nel 2020 contro i 104.996 nel 2021).

Nel corso del 2021 il numero totale di delitti commessi nella Provincia è pari a 10.485: di questi l’Arma ha proceduto per 8.682 pari all’82,8%.

Ecco le principali operazioni eseguite nel 2021: