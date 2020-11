«Carabinieri? Il bar è ancora aperto», scatta il controllo: chiuso locale di Ancona per 5 giorni

ANCONA – Chiuso per cinque giorni il Pippo bar di Ancona. Un controllo dei carabinieri, avvenuto alle 18.40 di ieri, ha fatto emergere che c’erano ancora degli avventori intenti a consumare bibite e food. A portare i militari al Q3, quartiere periferico della città, è stata la spiata di un residente. «Il bar è ancora aperto ma si può?», avrebbe detto il cittadino. Una gazzella ha raggiunto il pubblico esercizio trovandolo ancora aperto oltre l’orario consentito. Così è scattato il Provvedimento di chiusura.

È la quarta attività che i carabinieri fanno chiudere per il non rispetto normativa Covid (dopo il bar alla stazione, una pizzeria a Vallemiano e un kebab a Falconara) nell’arco di un mese.

Nel fine settimana sempre i carabinieri della Compagnia, guidati dal capitano Manuel Romanelli, hanno multato tre giovani tra i 20 e 27 anni (una era una ragazza) sorpresi in via del Fornetto, a Posatora, in auto alle 2 di notte. Per loro 400 euro di sanzione a testa. Tornavano a casa oltre orario.

I militari hanno proceduto anche a due denunce per guida in stato ebbrezza: un 39enne e un 43enne, uno in via Ville a Falconara e l’altro in via Esino a Torrette. Hanno fatto due incedenti ed erano ubriachi. È successo sabato dopo le 18, forse tornavano da aperitivo e hanno esagerato a cocktail.