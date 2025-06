Carabinieri di Ancona: parte la campagna #estatesenzapensieri sulla Riviera del Conero

ANCONA – Dalle spiagge alla movida notturna, con uno sguardo puntato anche sulla prevenzione dei reati predatori e sul deciso contrasto del consumo di sostanze stupefacenti. L’imperativo categorico delComando Provinciale dei Carabinieri di Ancona per l’estate in corso è uno, sintetizzato dallo slogan #estatesenzapensieri: ovvero sicurezza per i tanti turisti che affollano le località balneari della provincia e sicurezza per i residenti degli stessi comuni che, in questo periodo dell’anno, vivono un rapporto talvolta conflittuale con l’incremento delle presenze sul territorio e della movida notturna.

Si è partiti nell’ultimo fine settimana da Sirolo e Numana dove peraltro, dal mese di maggio scorso, l’organico della Stazione Carabinieri è stato potenziato dal Comando Generale dell’Arma con due militari di rinforzo, proprio per far fronte alle crescenti esigenze di sicurezza legate all’afflusso di turisti nei mesi estivi. I militari della Compagnia di Osimo nel weekend hanno effettuato una vasta operazione nelle due località balneari, avvalendosi anche del supporto specialistico dei reparti speciali dell’Arma, per scandagliare a fondo ogni potenziale scenario di illegalità. Nella frazione Marcelli di Numana i militari, supportati da unità cinofile antidroga del Nucleo di Pesaro, hanno effettuato controlli spot nei principali luoghi di aggregazione, sulla spiaggia libera, sugli autobus e in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale, prevalentemente negli orari di maggiore afflusso di giovani e giovanissimi, identificandone decine, in larga parte minori. Due di questi sono stati trovati in possesso di dosi di hashish destinate al consumo personale, venendo pertanto segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Altre piccole quantità di fumo sono state scovate dai cani antidroga in alcune fioriere, sicuramente abbandonate nel tentativo di sottrarsi al controllo dei Carabinieri.

Nell’arco serale e notturno, i servizi si sono concentrati prevalentemente sugli avventori dei locali di intrattenimento e parallelamente è stato verificato anche il rispetto degli orari di chiusura degli esercizi pubblici nel centro storico di Sirolo. Sono stati inoltre notificati un Foglio di Via Obbligatorio da Numana a un giovane extracomunitario residente a Loreto e un Divieto di accesso ad aree urbane (c.d. DASPO Urbano) a un ragazzo sempre di Loreto. Entrambi i provvedimenti sono stati disposti dal Questore di Ancona, su proposta dei Carabinieri della Stazione di Numana, a seguito di interventi dell’Arma per violente liti in strada che nelle scorse settimane avevano visto coinvolti i due ragazzi, nei pressi di un locale di Marcelli.

Ieri mattina 26 giugno sono stati ispezionati due stabilimenti balneari sul lungomare di Numana, con l’intervento anche di personale del Nas, del Nil e del Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona. In uno stabilimento e nel bar annesso sono state riscontrate gravi irregolarità per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché carenze igienico sanitarie e inadeguatezze strutturali nell’esercizio di somministrazione di bevande e alimenti. E’ stata quindi disposta l’immediata sospensione dell’attività del bar e sono state elevate sanzioni per oltre 18.000 Euro.

Dal comando provinciale dell’Arma di via della Montagnola rendono noto che operazioni analoghe verranno replicate frequentemente durante tutta la stagione estiva e in tutte le località costiere della provincia di Ancona, andandosi a sommare ai tanti servizi di presidio del territorio, che coinvolgono anche le aree interne, calibrati sull’esigenza di prevenire e contrastare i reati predatori, tra cui in particolare i furti in abitazione.