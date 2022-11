Canzoni per il Salesi, le voci dei bambini di Falconara e Jesi per “Un mondo di sogni”

FALCONARA – Falconara si tuffa nel clima natalizio con la presentazione del Cd ‘Un mondo di sogni’, programmata per sabato 26 novembre alle 17 nella Sala consiliare di Falconara Alta. L’ingresso è gratuito e per presentare il lavoro discografico, realizzato da e per i bambini con le canzoni originali di Giovanni Brecciaroli, l’associazione Scuola di Musica Persichetti ha organizzato un grande concerto. I piccoli cantanti solisti della scuola falconarese e il coro di voci bianche della Scuola Pergolesi di Jesi eseguiranno i brani inediti ed il Cd potrà essere acquistato. Un originale regalo di Natale il cui ricavato andrà in beneficenza all’Ospedale Salesi di Ancona – Reparto di Oncoematologia Pediatrica- ed in collaborazione con il ‘Baule del sogni aps’.

La presidente della scuola Persichetti Roberta Serpilli, coordinatrice dell’evento falconarese dice: «Siamo onorati della collaborazione con l’istituto jesino Pergolesi, in particolar modo con Giovanni Brecciaroli autore e coordinatore dell’intero progetto, con Silvia Moretti, direttrice del coro di voci bianche e un grazie particolarmente sentito va alla nostra docente di canto Elettra Benedetto che ha preparato i ragazzi di Falconara e Jesi ed è stata fautrice di questa collaborazione. L’evento è patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Falconara, che ringraziamo per l’appoggio che sempre da alle attività culturali ed educative locali».

L’evento sarà replicato in versione prettamente natalizia il 3 dicembre a Jesi alle 16 al Circolo Cittadino.