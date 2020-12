Una canzone di Matteo Greco per la Croce Gialla di Ancona – VIDEO

ANCONA – Una canzone per la Croce Gialla, una sorta di auguri di Natale ma anche un modo per festeggiare il 120° anniversario della fondazione avvenuta nell’ottobre del 1900. In tempi di covid 19 qualsiasi tipo di evento è stato annullato ma nonostante ciò alcuni artisti non hanno esitato a mettere a disposizione il proprio talento per ricordare quanto gli anconetani siano legati alla Croce Gialla di Ancona. «È stata una sorpresa per me essere contattato dalla Croce Gialla per realizzare una canzone per i loro 120 anni e visto che mi hanno subito dato carta bianca, mi è sembrato giusto scriverla per fare gli auguri di Natale a tutta la popolazione e soprattutto a loro che ogni giorno sono al nostro servizio», ha detto l’artista.

Tra questi artisti spicca il nome di Matteo Greco cantautore anconetano da sempre attento alle problematiche sociali e non solo: i suoi strumenti preferiti sono chitarra acustica e pianoforte, con cui compone tutti i suoi brani. Già noto recentemente per aver realizzato la canzone manifesto del coprifuoco “Un grido contro la paura” diventata virale nei social, ha appena realizzato il suo terzo album in uscita on line il 15 dicembre.