Il cantautore marchigiano Stefano Spazzi premiato a New York

Ha ricevuto il riconoscimento internazionale Friends of AIAE Certificate per la sua canzone "Le Luci di New York"

Il cantautore marchigiano Stefano Spazzi è stato insignito a New York del riconoscimento internazionale Friends of AIAE Certificate, conferito nei giorni scorsi al Consolato generale d’Italia in Park Avenue per la canzone e l’operazione Le Luci di New York. La canzone, pensata con la presidente dell’AIAE (Association of Italian American Educators), Josephine Maietta, continua pertanto a riscuotere successo.

«Per me è stato un grande onore ricevere questa inaspettata onorificenza che voglio condividere – ha detto Spazzi – con Pino Gulizia, curatore degli arrangiamenti del brano, e con Doriano Francella, assistente di produzione. Un particolare ringraziamento lo vorrei estendere a Josephine Buscaglia Maietta, Elisabetta Calello e all’AIAE, il progetto è un percorso condiviso, frutto di una collaborazione che stiamo portando avanti con notevoli soddisfazioni».

Le luci di New York è un brano divenuto popolare all’estero grazie alla costante trasmissione in radio e alle testimonianze degli italoamericani che si sono affermati nel continente americano, risultato anche del solido rapporto di Spazzi con Josephine Maietta e il suo programma trasmesso dall’emittente radiofonica Hofstra University di New York.

«Per me è un orgoglio poter rappresentare un punto di riferimento musicale anche per chi vive lontano dall’Italia», ha detto Spazzi.

Le luci di New York è stata eseguita anche dal Maestro Vince Tempera nel corso della propria tournée negli Stati Uniti dello scorso dicembre.