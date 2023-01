ANCONA – Ennesimo rinvenimento di esche avvelenate in città. L’ultimo avvistamento risale alla tarda serata di ieri (29 gennaio). La segnalazione alle forze dell’ordine è partita immediatamente e al momento sono in corso perlustrazioni con relativa affissione di cartelli di monito per i proprietari degli amici a quattro zampe.

La zona interessata è ancora una volta quella di Brecce Bianche, esattamente davanti al bar Charlie. L’allarme è stato diffuso dalla sezione anconetana della Lav, la Lega Anti Vivisezione.

Le esche trovate ieri (foto Lav Ancona)

Stando ai primi riscontri, si tratterebbe dei classici pezzi di carne (tipo würstel) con chiodi in ferro all’interno. L’ingestione per gli animali potrebbe rivelarsi letale.

L’invito, dalla Lav di Ancona, è quello di «prestare la massima attenzione, di evitare la zona interessata dal rinvenimento delle esche e di far indossare la museruola» ai propri animali a quattro zampe, in modo tale da evitare il contatto e l’eventuale masticazione dei würstel.

Una vera e propria piaga, questa, di cui avevamo dato notizia anche nei mesi scorsi. Intanto, per chi lo desidera, è possibile segnalare le zone a rischio scaricando Pet Danger, un’apposita applicazione sul proprio smartphone, ideata una ragazza anconetana.