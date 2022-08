Ferragosto nelle Marche: da Pesaro ad Ascoli gli eventi per la settimana clou dell’estate

Settimana ricca di appuntamenti da non perdere nelle Marche: processioni in barca, carnevale in versione estiva, rievocazioni storiche, concerti e iniziative culturali

ANCONA- Da Pesaro ad Ascoli Piceno la settimana che anticipa il Ferragosto è ricca di appuntamenti da non perdere. Da candele sotto le stelle per festeggiare la notte di San Lorenzo, al carnevale in versione estiva, fino alle tradizionali processioni in barca e fuochi d’artificio del 14 agosto. E ancora, rievocazioni storiche, concerti imperdibili ed eventi culturali.

In provincia di Ancona gli eventi in programma dal 7 al 14 agosto sono per tutti i gusti. A Sirolo, martedì 9 agosto alle 21:30 in piazza Vittorio Veneto, andrà in scena il palio di San Nicola con la sfilata dei costumi, mentre giovedì 11 agosto, per il Sirolo Teatro Festival Le Cave Off, al Parco della Repubblica alle 21:30, Simone Cristicchi si esibirà con Amara in “Torneremo ancora”, concerto mistico per Battiato. Il 10 agosto, dalle 19 in poi, ad Osimo torna “Calici di Stelle” con degustazioni di vino, negozi aperti, osservazione dei corpi celesti, mostre, spettacoli, musica dal vivo e visite guidate. L’appuntamento è in centro storico e presso i Giardini di Piazza Nuova.

Il cartellone di Numana per domenica 14 agosto è ricco di iniziative e di emozioni. Si inizia alle 5,30 con il Concerto all’Alba a Piazza Nuova; alle 20 al porto si celebrerà la Festa della Madonna Assunta con la toccante emersione dal mare della statua della Madonna. Infine, alle 23:30 il cielo si colorerà di fuochi d’artificio visibili su tutto il lungomare nord. A Falconara il 14 agosto si celebra la Festa del Mare. Si inizia alle 9 a Villanova con la processione delle barche con la statua della Madonna del Mare, a seguire, alle 10, Santa Messa presso ASD Nautica Sport a Palombina vecchia. La sera, a Rocca Mare, alle 20:15 arrivo della statua della Madonna e processione in mare e in terra, alle 21:45 Santa Messa. A Ferragosto da non perdere i fuochi d’artificio sulla spiaggia a partire dalle ore 23.

Numerosi anche gli eventi in programma per la settimana clou dell’estate anche in provincia di Pesaro Urbino. A Gradara dal 7 al 9 agosto c’è The Magic Castle Gradara – Invasion, l’evento più atteso dai bambini e non solo. Il borgo verrà invaso da creature fantastiche e artisti internazionali che creeranno un’atmosfera incantata con tanta musica e magia. A Pesaro, dal 9 al 21 agosto torna il famosissimo Rossini Opera Festival, mentre il 10 agosto la notte sarà illuminata da “Candele sotto le stelle”, la serata più suggestiva dell’estate che coinvolgerà l’intera Riviera del San Bartolo con candele e appuntamenti da Pesaro a Gabicce passando per Gradara.

A Fano dal 13 al 14 agosto spazio al divertimento con il carnevale estivo sul lungomare di Sassonia. Una tre giorni con sfilate di carri, musica, street art e nuove tecnologie con tanti ospiti. Ad Urbino invece dall’11 al 14 agosto si svolgerà la Festa del Duca con rievocazioni storiche, eventi teatrali e il “giuoco dell’Aita”, gara grottesca fra militari al tempo del Duca con maschere, acrobati e fuochi pirotecnici.

Anche nel fermano è tempo di rievocazioni storiche. A Fermo fino al 15 agosto è possibile assistere alla Cavalcata dell’Assunta, giunta alla 41esima edizione. Si tratta della rievocazione storica più antica d’Italia che si svolge durante le festività patronali della Madonna Assunta. Vengono riprodotti corteo, celebrazioni religiose e sfide tra contrade. Il pomeriggio di Ferragosto si caratterizza per la sfilata con personaggi in costumi quattrocenteschi e la cavalcata, una corsa di circa un chilometro all’interno delle mura. In tarda serata fuochi d’artificio ed estrazione della tombola. Il 14 agosto a Porto Sant’Elpidio si rivive la Contesa del Secchio, un’antica sfida tra contrade. Oltre mille figuranti in costume medievale animano un sontuoso corteggio e al campo sportivo le squadre delle contrade si contendono nel gioco del pozzo il prestigioso secchio di rame.

Numerose le iniziative che si terranno anche ad Ascoli Piceno. Dal 10 al 21 agosto Piazza dell’Arringo ospiterà Ascoliva, il Festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop giunto alla IX edizione. Ci saranno incontri culturali e gastronomici, laboratori ed iniziative come l’Oliva Day con le Olimpiadi dell’oliva, il Premio “Ascoliva”, la gara tra le massaie per la realizzazione della migliore oliva ascolana ripiena. Non solo. Torna anche l’Ascoli Summer Festival con i concerti in Piazza del Popolo di Mecna-Coco l’11 agosto, Ariete il 12 agosto e Brunori Sas il 13 agosto. Il 14 agosto a Porto Recanati divertimento assicurato con Colormob, la coloratissima festa in programma al Parco Eurovillage alle ore 17,00 dove adulti e bambini lanciano in aria poveri colorate a ritmo di musica.