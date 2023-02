Campionati italiani Cucina: medaglia d’argento per il team Cuochi Marche a Rimini

MARCHE – Medaglia d’Argento del Team Cuochi Marche ai Campionati Italiani della Cucina che si sono svolti a Rimini ieri, 21 febbraio. Il riconoscimento nella categoria Concorso a Squadre Caldo. Rigore ed eleganza, questi due termini hanno sostenuto il percorso che ha portato il Team Cuochi Marche sul podio.

«Felicissimo per il Team, il loro sforzo per preparare questa competizione è stato premiato. L’orgoglio di aver portato in alto la nostra regione in un palcoscenico prestigioso di respiro mondiale. I giudici di cucina, nazionali ed internazionali, si aspettano sempre molto da noi. I grandi risultati ottenuti nel passato sono lì a testimoniare quanto di buono è stato fatto. Memori di questo e grazie alla vicinanza di chi è venuto prima di noi, il Team Cuochi Marche è proiettato in avanti con grande determinazione», ha detto Luca Santini, presidente di Unione Regionale Cuochi Marche e Vice Presidente Area Centro Italia della Federazione Italiana Cuochi.

I componenti del Team Cuochi Marche: Massimiliano Mandozzi, Walter Borsini, Paolo Paciaroni, Stefano Berardinelli, Giacomo Santini, Gianmarco Di Girolami, Marjus Tafa , Alessandro Boccio, Alessio Tonti, Denise Ambrosi. I pasticceri: Sergio Vitaloni e Rebecca Di Palma.

Ecco il menù che ha conquistato l’Argento

Amouse bouche: tortello cacio e pepe, riccio di mare, erbe aromatiche e limone. Starter: sgombro marinato, baccalà, lumache e craker all’anice. Main Course: coniglio ripieno con sapa, finocchietto selvatico e millefoglie di ortaggi. Animella con pecorino di Fossa, rapa rossa e carciofo agli agrumi. Dessert: armonia di salvia e nocciola, Namelaka al sambuco, Mela rosa dei Sibillini, gel arancia e ibisco. Tortino alla mandorla, finta burrata al mascarpone, senape. Gelato ai paccasassi, juzu, sabbia di riso e mais.