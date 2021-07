Camping e campeggi nelle Marche: dove andare, come scegliere il posto giusto per la tua vacanza

ANCONA – Sono migliaia le strutture ricettive nelle Marche, terra ospitale e ancora non invasa dal turismo di massa, che invece contraddistingue altri territori. Tra queste strutture disseminate lungo i 180 km di costa (con 16 località premiate dalla bandiera blu della Fee) ma anche nell’entroterra ricco di tradizioni ed enogastronomia (con ben 23 località insignite della bandiera arancione dal Tci), circa un centinaio sono camping, campeggi e villaggi che possono rappresentare la soluzione ideale per una vacanza all’aria aperta e con la famiglia a un prezzo spesso più abbordabile rispetto ad altre sistemazioni.

Prenotare la propria vacanza nei campeggi e camping delle Marche permette anche una certa libertà per quanto riguarda i movimenti durante la giornata: non c’è infatti il timore di non sfruttare, per esempio, il pasto serale come negli hotel a mezza pensione dopo averlo comunque compreso nel prezzo finale della vacanza. La maggior parte dei campeggi e camping delle Marche ha al suo interno uno o più ristoranti; gli altri sono comunque convenzionati con altre attività ristorative, solitamente situate nelle vicinanze

Scegliere però quello giusto, al di là del prezzo più o meno accattivante o dell’offerta last minute, non è semplice. Bisogna infatti tenere a mente innanzitutto la posizione rispetto alla località scelta: se troppo distante dal luogo dove si pensa di andare spesso, significherà dover usare sempre il proprio mezzo con le difficoltà di trovare parcheggio od orientarsi oppure prendere i mezzi pubblici, dovendo sottostare quindi agli orari prefissati.

In secondo luogo è utile fare qualche ricerca su internet prima del soggiorno e osservare bene l’area e il contesto urbano in cui sono inseriti i campeggi scelti per le vacanze nelle Marche: si trova in mezzo alla natura o vicino a una strada molto trafficata? Nei pressi passa la ferrovia? Sono tutti elementi che potrebbero incidere – e molto – sul relax tanto atteso.

Più di un occhio va dato alla sistemazione e ai servizi: oltre alla scelta tra casottini e bungalow (e ai materiali con cui sono realizzati: trattengono molto il calore? Hanno una sola finestrella?), piazzole per camper e caravan, spazio per la propria tenda, molti campeggi e camping delle Marche lasciano la possibilità di scegliere la posizione all’interno dell’area camping: trovarsi alcuni servizi troppo vicini, come la piscina, le docce o i campi sportivi, potrebbe significare rumori poco gradevoli, specie in certe ore della giornata quando molti cercano di riposare.

E se si sceglie di andare in vacanza con il proprio cane? Ecco le spiagge delle Marche dove sono ammessi gli animali domestici.

Camping e campeggi all’aria aperta, foto di Brahmsee tratta da Pixabay

Sono tante le proposte nella regione Marche di campeggi, camping e villaggi in cui prenotare le vacanze: ve ne proponiamo qualcuno nell’elenco qui sotto. Da nord a sud troviamo:

Camping Gabicce Monte (Gabicce mare, PU);

Camping Panorama (Pesaro, PU);

Camping Norina (Pesaro, PU);

Camping village Marinella (Pesaro, PU);

Camping Paradiso (Casteldimezzo, Pesaro, PU);

Campeggio Pineta (Urbino, PU);

Camping Pian dei Prati (Frontino, PU);

Camping Podere Sei Porte (Monteciccardo, PU);

Camping Il Cippo (Carpegna, PU);

Camping Village Mar Y Sierra (Stacciola di S.Costanzo, PU);

Camping La Mimosa (Fano, PU);

Camping Villaggio Stella Maris (Torrette di Fano, PU);

Camping Metauro (Torrette di Fano, PU);

Camping Fano (Fano, PU);

Agricampeggio Il Prato dei Grilli (Fano, PU);

Camping Torrette (Torrette di Fano, PU);

Madonna Ponte Camping (Fano, PU);

Camping Mare Blu (Torrette Di Fano, PU);

Camping Verde Luna (Torrette Di Fano, PU);

Camping Club Cesano (Marotta di Mondolfo, PU);

Camping Marotta (Marotta di Mondolfo, PU);

Camping Del Gabbiano (Marotta di Mondolfo, PU);

Camping Village Cortina (Senigallia, AN);

Camping Spiaggia di Velluto (Senigallia, AN);

Green Camping (Senigallia, AN);

Camping Summerland (Senigallia, AN);

Camping Domus (Senigallia, AN);

Camping Adriatico Oasi Smeralda (Senigallia, AN);

Camping Blu (Senigallia, AN);

Camping Liana (Senigallia, AN);

Camping Mare Verde (Senigallia, AN);

Camping Playa (Senigallia, AN);

Camping Tenuta Tredici Ulivi (Senigallia, AN);

Camping Colverde (Corinaldo, AN);

Camping ‘L Pré (Ostra, AN);

Agricampeggio Sensazione (Caudino di Arcevia, AN);

Camping Rocca Mare (Falconara Marittima, AN);

Camping La Torre (Portonovo, Ancona, AN);

Villaggio Conero Azzurro (Marcelli di Numana, AN);

Centro Vacanze De Angelis (Marcelli di Numana, AN);

Camping Reno (Sirolo, AN);

Green Garden Camping Village (Sirolo, AN);

Camping Riviera Village (Numana, AN);

Camping Village Internazionale (Sirolo, AN);

Camping Riviera Village (Numana, AN);

Numana Blu Family Resort&Camping (Marcelli di Numana, AN);

Paradise (Porto Recanati, MC);

Camping Bellamare (Porto Recanati, MC);

Camping Pineta (Porto Recanati, MC);

Camping La Medusa (Porto Recanati, MC);

Camping Village Costa Verde (Porto Potenza Picena, MC);

Camping Casa Vacanze Lido Asola (Porto Potenza Picena, MC);

Camping Regina (Porto Potenza Picena, MC);

Camping Centro Turistico Belvedere (Civitanova Marche, MC);

Camping San Lorenzo al Lago (Fiastra, MC);

Centro Vacanze Verde Azzurro (Cingoli, MC);

Villaggio Camping Quattro Stagioni (Sarnano, MC);

La Risacca Family Camping Village (Porto Sant’Elpidio, FM);

Holiday Family Village (Porto Sant’Elpidio, FM);

Villaggio Turistico Le Mimose (Porto Sant’Elpidio, FM);

Camping Tre Archi (Lido San Tommaso, Fermo, FM);

Camping Valentina (Lido di Fermo, FM);

Camping 4 Cerchi (Lido di Fermo, FM);

Camping Boomerang (Lido di Fermo, FM);

Villaggio La Capannina (Porto San Giorgio, FM);

Gemma Villaggio Camping (Fermo, FM);

Centro Vacanze Camping Spinnaker (Santa Maria a Mare, Fermo, FM);

Camping Johnny (Santa Maria a Mare, Fermo, FM);

Verde Mare Villaggio Turistico Camping (Marina Palmense, FM);

Centro Vacanze Mirage (Marina Di Altidona, FM);

Centro Vacanze Riva Verde (Marina Di Altidona, FM);

Villaggio Tibiceco (Pedaso, FM);

Camping Village Fontana Marina (Campofilone, FM);

Camping Sibilla (Montefortino, FM);

Foresta Camp (Rio Ete, Montottone, FM);

Camping Villaggio Il Frutteto (Cupra Marittima, AP);

Camping Villaggio Calypso (Cupra Marittima, AP);

Camping Led Zeppelin (Cupra Marittima, AP);

Camping Villaggio Verde Cupra (Cupra Marittima, AP);

Camping Village Don Diego (Grottammare, AP);

Camping Seaside (San Benedetto Del Tronto, AP);

Camping Vettore (Balzo di Montegallo, AP).