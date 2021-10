Il Campetto Basket visita lo sponsor Innoliving: «Crediamo nel territorio»

ANCONA – «Puntiamo sui giovani e siccome ne abbiamo di promettenti potremo fare bene». Parola di Marcello Chiodoni, direttore sportivo della squadra di basket Campetto Luciana Mosconi che si appresta ad affrontare il nuovo campionato in serie B. Chiodoni ha accompagnato un gruppetto di atleti tra cui Thomas Aguzzoli, Yannik Giombini e Simone Pozzetti presso la sede della Innoliving, azienda che sponsorizza la maglia della squadra e alcuni spazi al palazzetto.

«Abbiamo quattro derby nelle Marche, alcune forti squadre nel girone, ma pensiamo di fare bene e di far crescere il basket ad Ancona e sul territorio, perchè vogliamo far crescere la squadra», hanno detto i giocatori.

Ad accogliere dirigenti e giocatori alla Innoliving c’erano Francesco Tamberi, direttore commerciale consumer e Igor Frascaroli direttore marketing:

«Da sempre crediamo nel territorio e cerchiamo di renderlo più attraente per chi ci vive – ha detto Igor Frascaroli direttore makerting di Innoliving -. Per questo è per noi naturale investire nello sport. La nostra strategia di marketing prevede un rafforzamento dei legami con il mondo sportivo e che ci possa dare un ritorno in termini di visibilità nazionale. Del resto le nostre squadre sono autentiche officine di atleti e di giovani che praticano rispettando i valori e avendo obiettivi importanti. Auguriamo buon campionato a questi ragazzi e di raggiungere sempre risultati eccezionali».