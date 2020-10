Il Campetto Basket Ancona prepara la trasferta di Senigallia in Supercoppa

La formazione biancoverde si sta preparando per la sfida di domenica in casa della Goldengas. Coach Rajola è tornato sulla vittoria con la Sutor evidenziando alcuni aspetti positivi della prestazione

ANCONA- Archiviata la vittoria di Supercoppa con la Sutor Montegranaro, la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona sta già preparando la sua seconda uscita nella medesima competizione. I biancoverdi saranno di scena domenica alle 18.00 al Palapanzini di Senigallia, ospiti dei padroni di casa della Goldengas. Coach Stefano Rajola è tornato sul successo interno con i montegranaresi evidenziando anche i meriti degli avversari:

«Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi che hanno tenuto testa ad una Sutor sempre pericolosa. Nonostante sia stata solo la prima partita si sono già viste cose positive, a cominciare dalla condizione e dalla voglia di vincere». Il +15 conclusivo è giunto grazie ad una preziosissima accelerata sul finale di gara che ha portato la firma di Leggio e Centanni, apparsi già nettamente in forma campionato: «Il carattere è quello della squadra che voglio. Siamo andati in difficoltà ma siamo stati in grado di stringere le maglie e reagire. In attacco siamo andati bene, mentalmente si è avuta la percezione di voler vincere la partita a tutti i costi».

Per quel che concerne la sfida di domenica, l’impianto senigalliese potrà accogliere viste le disposizioni dell’ultimo Dpcm solo 145 spettatori. Sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso (10 euro costo unico) direttamente al palasport senigalliese da oggi fino a sabato 17 ottobre. Domenica il botteghino, fa sapere la Goldengas, resterà chiuso.