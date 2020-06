Camerano: vandali in azione devastano staccionate e panchine

CAMERANO- Vandali in azione a Camerano. Nei giardinetti “For de Porta” sono state sradicate le staccionate, il pannello informativo all’interno del Bosco Mancinforte è stato preso a calci e abbattuto. E ancora, panchine danneggiate, aiuole usate come bagni, decine di bottiglie, bicchieri, sigarette e cartacce gettate a terra, buste di rifiuti e vestiti abbandonati per strada, nei parchi o sopra i cestini gettacarte.

La staccionata sradicata nei giardinetti “For de Porta”

Profondamente deluso per l’accaduto, l’assessore alla Polizia Locale, Costantino Renato. «Il dopo “lockdown”, con la riapertura e la libera circolazione, ha riportato in auge le solite situazioni di inciviltà e mancanza di rispetto per l’ambiente e i beni pubblici– commenta-. Con le poche risorse economiche a disposizione si cerca periodicamente di effettuare interventi mirati per migliorare il patrimonio pubblico, ma purtroppo puntualmente il tutto viene vanificato dal comportamento qualche teppista.

Polizia Locale e Carabinieri effettuano periodicamente sopralluoghi e pattugliamenti nei luoghi più sensibili, ma purtroppo non è possibile essere presenti 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno su tutto il territorio e non si può videosorvegliare ogni angolo e strada presente all’interno dei confini comunali. Provo un grande senso di stanchezza e una profonda delusione nel constatare che ancor oggi vi siano soggetti che, con leggerezza, compiono azioni così irresponsabili e dannose per l’ambiente, il patrimonio e la salute pubblica».