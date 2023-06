Camerano, derubati da falsi controllori del gas

CAMERANO – Con la scusa di dover controllare il gas, sono riusciti ad attirare l’attenzione dei proprietari di quella casa presa di mira alla periferia di Camerano. È successo qualche giorno fa. La moglie era affacciata al balcone, il marito si trovava vicino a un ragazzo, nel giardino, separato solo dal muretto. Un altro giovane si è unito al primo, entrambi muniti di cartellina, si sono spacciati per controllori. Hanno ribadito di essere già stati in quella casa e di dover ultimare il controllo per scongiurare fughe di gas.

L’uomo, ha raccontato poi ai carabinieri, non ricorda bene cos’è successo. I due sono stati fatti entrare e da casa sono sparite alcune collanine d’oro. Sia moglie che marito non si sono sentiti bene, hanno avvertito un malessere che è durato quasi tutto il giorno. Sono rimasti a casa, confusi, fino a che non li ha raggiunti il figlio. Erano chiusi dentro una stanza. Con ogni probabilità la coppia sarebbe stata narcotizzata con uno spray da parte di uno dei finti controllori ma nessuno dei due ricorda davvero cos’è successo. Per denunciare il furto sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la segnalazione.

Tanti gli episodi in zona, anche di tentate truffe, tutte con la stessa modalità di approccio. I carabinieri da mesi ormai hanno messo in atto una campagna massiccia di sensibilizzazione sul tema.