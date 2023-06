Camerano, travi cadono dalla gru e finiscono sul tetto del palazzo storico

CAMERANO – Sfiorata la tragedia in pieno centro storico a Camerano oggi, 29 giugno. In piazza Roma i lavori fervevano per ripristinare quella porzione di tetto del palazzo storico Mancinforte, iniziati nel novembre scorso, quando è successo l’incidente. Alcune travi di legno si sarebbero slegate dalla maxi gru e sono precipitate sul vecchio tetto sfondandolo del tutto e una è caduta di sotto, nell’area dove si trova la gelateria. A quell’ora fortunatamente, era chiusa. Sono in corso i rilievi per fugare ogni dubbio su eventuali responsabilità dell’incidente, come accade in casi simili. L’area è stata transennata per permettere le operazioni di rimessa in sicurezza e l’accesso della piazza chiuso. Una ristrutturazione quella del Palazzo, su cui grava una tutela della Soprintendenza, che, come spiegato a suo tempo dall’assessorato preposto, è a totale carico della proprietà attraverso l’accesso ai fondi diretti del terremoto 2016 e del sisma bonus. L’intervento riguarda la messa in sicurezza dell’immobile, il rinforzo dell’intera struttura con miglioramenti sismici, ma pure la ristrutturazione degli intonaci, dei pavimenti, dei soffitti e degli infissi. Non si sa ancora cosa vorrà farne dell’immobile la proprietà (gli eredi Mancinforte) al termine della ristrutturazione.

Il sindaco Oriano Mercante ha detto: «Alcuni pali si sono sganciati dalla gru nell’area di cantiere del complesso Serafini-Mancinforte. L’incidente è avvenuto all’interno di una zona interdetta a tutti. Si sono registrati danni ma solo a cose e non hanno coinvolto nessuna persona. L’area è stata chiusa al traffico per agevolare l’operazione di rimozione dei manufatti. Al momento il traffico è stato ripristinato ed è regolare. I Vigili del fuoco stanno svolgendo le operazioni di routine e, appena terminata questa fase, faremo un’ordinanza alla ditta che ha in appalto i lavori che a breve ripristinerà i danni alle cose».