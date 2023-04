Camerano, scende in strada ferita dopo una lite: arrivano i carabinieri

CAMERANO – In via Concio a Camerano l’altra sera (11 aprile) poco dopo le 21 una donna è scesa in strada lamentando i dolori fisici derivanti da una colluttazione. L’ha notata un automobilista che ha chiamato il 112, molto preoccupato per quello che la donna diceva. Nel giro di poco sono arrivate le pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Castelfidardo a Camerano sul posto.

C’era stata effettivamente una lite tra la donna e il suo ex compagno, in casa. Era divampata per motivi sentimentali. Si sono presi a male parole e poi hanno iniziato a picchiarsi e pare proprio che, per uno spintone di lui, la donna sia caduta a terra facendosi male a una spalla. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale di Torrette per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Non sarebbe di certo il primo episodio simile che accade nel giro degli ultimi mesi, interventi per liti familiari o tra persone separate sono quasi all’ordine del giorno, confermano le forze dell’ordine della Valmusone.