Camerano, una proposta di legge per i 400 anni dalla nascita di Carlo Maratti

CAMERANO – E’ stata stilata una proposta di Legge regionale per i 400 anni dalla nascita di Carlo Maratti (detto anche il Maratta) uno dei pittori più rinomati del Barocco italiano, attivo nel 17esimo secolo, nato a Camerano nel 1625. «Si tratta di uno degli artisti più rinomati e famosi delle Marche che ha saputo interpretare lo stile del Barocco italiano, per l’appunto, come pochi altri pittori del suo tempo», spiegano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, primo firmatario della proposta, e Lorenzo Rabini, commissario del circolo di FdI di Camerano, ex consigliere provinciale e comunale.

«Attraverso la proposta di legge – evidenzia Ciccioli – si vogliono porre le basi per poter organizzare per tempo le celebrazioni a 400 anni dalla nascita di questo figlio illustre marchigiano, riaffermando il ruolo significativo nel contesto artistico dell’epoca di Maratti. L’Amministrazione comunale di Camerano potrà contare su fondi regionali per implementare il programma di iniziative e manifestazioni che nel 2025 saranno organizzate in suo onore».

A tratteggiare il valore e il ruolo che Maratta ha avuto in Italia e nelle Marche, il cameranese Rabini: «E’ innegabile che la vita e le opere di Carlo Maratti (alcune delle quali a Camerano come la “Madonna con il Bambino e i Santi Agostino, Monica e Domenico” nella chiesa parrocchiale) sono un segno identificativo valoriale del nostro paese».