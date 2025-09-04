Camerano, la mostra fotografica del Parco alla Festa del Rosso Conero

CAMERANO – I vertici del Parco del Conero hanno scelto un modo molto iconico per partecipare alla Festa del Rosso Conero di Camerano 2025 al via nel weekend. Invece che prevedere un momento convegnistico di approfondimento «abbiamo pensato di lasciar parlare le immagini», dice il Presidente Luigi Conte.

Da qui l’idea messa a punto con il Gruppo Fotografico “La Notte” di portare una selezione delle foto del Parco del Conero allestendo una mostra all’interno dell’atrio comunale. La mostra sarà avviata con l’inaugurazione della Festa e proseguirà per l’intera 3 giorni.

“La terra canta il suo creatore” è il titolo della raccolta e sarà accompagnata, anche da uno slide show delle Serate natura 2025 e dal video “Uno spettacolo di Parco” sempre realizzato da “La Notte” in collaborazione con l’Ente Parco.

L’evento rientra tra quelli di settembre del Festival del Parco 2025 realizzato in collaborazione con il Cea Parco del Conero, l’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, Croce Azzurra, Croce Rossa di Osimo, Gruppo fotografico “La Notte”, Consorzio Baia di Portonovo, le Proloco e le amministrazioni dei comuni che insistono all’interno dei confini del Parco e il contributo di sponsor privati come Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro-Urbino, Si con te di Numana e Sirolo, Acquambiente, Bcc Filottrano, King Attitude.