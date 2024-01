Camerano, incendio di un’auto all’Ikea: struttura evacuata

CAMERANO – Un incendio ha fatto evacuare l’Ikea all’Aspio di Camerano oggi pomeriggio (25 gennaio). Il rogo è divampato da un’auto parcheggiata nel garage coperto della struttura commerciale. Per precauzione l’Ikea è stata evacuata.

Erano da poco passate le 15 quando è stato dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dalla centrale di Ancona, i carabinieri di Osimo per le indagini, il 118 e la Croce gialla di Camerano. Tre persone infatti hanno lamentato un’intossicazione per il forte fumo, seppur non grave. Sono coloro che avrebbero cercato di spegnere l’incendio prima dell’arrivo dei pompieri. Sono state medicate sul posto. Si tratterebbe di tre dipendenti.

Il rogo è stato domato da poco. Tanta la paura tra le persone che sono dovute uscire di fretta. Il negozio ha già riaperto al pubblico. L’incendio sarebbe stato spontaneo, partito forse dal vano motore della macchina in sosta.

Ikea specifica in una nota: «Ikea conferma che intorno alle ore 15:30 di oggi giovedì 25 gennaio c’è stato un incendio nel parcheggio coperto dello store di Camerano. Tutti i sistemi antincendio e di sicurezza hanno funzionato correttamente; l’incendio è stato circoscritto a una sola autovettura e la situazione è stata prontamente messa in sicurezza. Terminata l’emergenza, l’attività del negozio ha ripreso regolarmente intorno alle ore 17:30».