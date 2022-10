Camerano, in sella alla moto con la droga: arrestato

CAMERANO – È stato fermato lungo la direttissima del Conero a Camerano, accanto al distributore di benzina prima del cavalcavia per Sirolo domenica sera (2 ottobre). Era in sella alla sua moto quel ragazzo, 23 anni, originario della Lombardia ma residente a Osimo. Alla vista dei militari è sembrato impacciato e nervoso, uno dei motivi per i quali è scattata subito la perquisizione. La “sorpresa” era proprio dentro il mezzo che guidava. Nel bauletto custodiva due panetti di marijuana, in tutto circa un etto di sostanza stupefacente, assieme a un bilancino di precisione. Vistosi scoperto, il giovane avrebbe anche tentato la fuga, fermata sul nascere. È stato arrestato dai carabinieri con una doppia accusa: detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Stamattina (3 ottobre) la direttissima al tribunale di Ancona. Convalidato l’arresto, il ragazzo è stato scarcerato perché incensurato.