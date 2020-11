Camerano, il sindaco Annalisa Del Bello è positiva al Covid

CAMERANO- Il sindaco di Camerano Annalisa Del Bello è positiva al Covid. Lo ha annunciato con un video sulla pagina Facebook del Comune.

Il video del sindaco di Camerano

«C’è una pandemia in corso ma non ci lasciamo abbattere. I positivi a Camerano sono 26, 15 le persone in quarantena. Tra i cittadini risultati positivi ci sono anche io- rivela il sindaco-. Ho sempre rispettato le regole, mantenuto la distanza di sicurezza, indossato la mascherina… Eppure il virus ha raggiunto anche me. Con questo video vi invito ad essere ancora più attenti e a rispettare le regole. Una raccomandazione per i ragazzi: indossate sempre la mascherina, siete invitati a farlo anche a scuola. Sono sicura che tutto andrà bene, insieme ce la faremo».

A Sirolo invece, le persone positive in isolamento sono 17, 9 quelle in quarantena.