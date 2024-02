Camerano, a fuoco un’abitazione: ferito un uomo

Pare che il rogo sia divampato per un cortocircuito. Le fiamme avrebbero poi invaso l’appartamento

CAMERANO – È divampato un incendio oggi pomeriggio (9 febbraio) a Camerano, in via Concio. Le fiamme avrebbero avvolto un’abitazione. Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Ancona con l’ausilio dell’autobotte.

Pare che il rogo sia divampato per un cortocircuito e le fiamme avrebbero poi invaso tutto l’appartamento. Si sono precipitate in quel luogo anche le ambulanze della Croce gialla perché un uomo, nel tentativo di domare l’incendio, sarebbe rimasta leggermente intossicata dalla forte coltre di fumo e avrebbe riportato lesioni al capo e a una mano nel tentativo di spegnere le fiamme.

È stato trattato sul posto e poi trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per le cure del caso. In corso anche la messa in sicurezza degli ambienti fortemente danneggiati.