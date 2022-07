Camerano, le educatrici dell’asilo nido senza stipendio: ci pensa il Comune

CAMERANO – Non hanno percepito stipendio da marzo le lavoratrici dell’asilo nido di Camerano. A denunciarlo la Fisascat Cisl Marche: «La cooperativa che gestiva il servizio, la Eurotrend Assistenza di Biella, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e da aprile non ha più erogato le retribuzioni né inviato alle lavoratrici i Lul (Libro unico del lavoro telematico) paventando problemi al proprio sistema informatico».

Il sindaco Oriano Mercante oggi annuncia: «Il Comune di Camerano si è sostituito alla stessa nel pagamento dei servizi dovuti e si sono appena conclusi i pagamenti degli stipendi. L’arretratezza è dovuta a questioni burocratiche non imputabili al Comune perché i pagamenti potevano essere effettuati congiuntamente alla parte contributiva rispetto alla quale l’ente ha dovuto chiedere collaborazione all’Inps e dare l’incarico a un professionista esterno. Un ringraziamento alle educatrici del nido per la fiducia riposta nell’Amministrazione comunale che, grazie al proficuo impegno dei dipendenti comunali, è riuscita a concludere tutte le pratiche entro la settimana».

La forza delle lavoratrici senza stipendio

Le lavoratrici dell’asilo nido avevano chiesto con forza quanto loro dovuto per l’attività svolta nei mesi aprile, maggio e la prima metà di giugno comunicando che, pur garantendo la continuità del servizio per senso di responsabilità nei confronti dell’utenza e della cooperativa subentrata, sarebbero state pronte ad ogni forma di protesta e iniziativa legale nei confronti del comune di Camerano.