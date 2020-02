Camerano: dal 25 al 28 febbraio chiuso il sottopasso in via della Stazione

RFI effettuerà dei controlli per tanto i veicoli non potranno transitarvi ed è previsto un restringimento della carreggiata in via Farfisa con l'istituzione del senso unico di marcia

CAMERANO- Dal 25 al 28 febbraio il sottopasso all’incrocio tra Via Farfisa e Via della Stazione (nei pressi dell’Ikea) sarà chiuso per controlli da parte di RFI. I veicoli non potranno transitarvi e inoltre, è previsto un restringimento della carreggiata in via Farfisa con l’istituzione del senso unico di marcia alternato.

«Le indagini prevedono dei rilievi finalizzati all’individuazione dei parametri del sottosuolo e l’esecuzione di prove strutturali e verifiche delle caratteristiche meccaniche di vulnerabilità sismica del ponte ferroviario» spiega l’assessore alla Polizia Locale, Costantino Renato