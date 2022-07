Camerano, controlli in un locale: sospesa licenza di pubblico spettacolo per 10 giorni

ANCONA – Controllo congiunto della polizia e dei carabinieri presso un locale ubicato a Camerano. Il personale della Squadra Amministrativa e di sicurezza della polizia e i militari dell’Arma della Stazione di Camerano, hanno notificato al titolare di un locale di Camerano un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ad effettuare pubblico spettacolo per 10 giorni a firma del Questore di Ancona, Cesare Capocasa.

Lo scorso 15 luglio, infatti, personale della Polizia amministrativa della Questura e dei Carabinieri di Camerano aveva effettuato un controllo presso il locale nel corso del quale sarebbero emerse irregolarità soprattutto nella “safety” della struttura: stando alla nota stampa della Questura di Ancona, nonostante nel locale vi fosse la presenza di alcuni addetti alla sicurezza, non era possibile contenere negli spazi prestabiliti gli avventori, i quali, con i bicchieri in mano si spostavano sia sul marciapiedi che sulla strada provinciale loretana, scarsamente illuminata, ponendo a rischio la propria e l’altrui incolumità.

Inoltre, il personale avrebbe verificato, sempre stando alla nota della Questura di Ancona come gli addetti alla sicurezza fossero intenti ad effettuare viabilità sulla predetta strada provinciale per allontanare le auto che sostavano lungo la provinciale; per fare ciò utilizzavano torce elettriche, privi di idonei indumenti catarifrangenti. Una attività vietata perché non si possono conferire funzioni pubbliche ad operatori privati, in quanto gli addetti alla sicurezza non sono “Agenti del traffico”.

Personale dell’Arma dei Carabinieri è dovuto intervenire per sanzionare numerose auto in sosta sulla provinciale Loretana, chiedendo anche l’intervento del carro attrezzi per rimuovere un veicolo che creava intralcio e pericolo per la circolazione. In relazione ad una precedente serata inoltre, due cittadini avevano sporto denuncia per disturbo della quiete pubblica (per la musica ad altissimo volume) e per il fatto che le loro autovetture erano rimaste bloccate dalla sosta “selvaggia” .

Intervenuti al controllo del 15 luglio 2022, anche gli agenti della Guardia di Finanza, il cui personale avrebbe constatato la violazione delle norme sul lavoro, accertando la presenza, nel locale di 2 lavoratori irregolari, addetti alla mescita di bevande, i quali sarebbero risultati privi di contratto, uno dei quali sarebbe minorenne stando alla nota dela Questura.

Gli operatori per questa constatazione inoltreranno segnalazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro con richiesta di sospensione dell’attività. Sempre nell’ambito dello stesso controllo sarebbero emerse violazioni delle norme che disciplinano il corretto assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (scontrini fiscali), a fronte della somministrazione di bevande, violazioni perseguite dalla Fiamme Gialle.