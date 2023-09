Camerano, chiude lo storico hotel 3 Querce

CAMERANO – Chiude i battenti domani, sabato 30 settembre, lo storico albergo di Camerano, l’hotel 3 Querce.

«Dopo 18 anni è un dolore grande lasciare tutto però non c’erano più i presupposti per poter andare avanti, la differenza di visione con il proprietario ha portato a questa decisione – dice Emiliano Pigliapoco, direttore storico che ha già iniziato a occuparsi di un camping a Marina Palmense -. La stagione estiva che si è conclusa è andata bene. Abbiamo registrato gli stessi numeri a livello di prenotazioni di camere rispetto all’estate dell’anno scorso ma ho incassato di meno perché ho dovuto abbassare le tariffe. La clientela ha voluto spendere meno quest’anno, complice il caro vita. Hanno fatto più attenzione agli extra anche al ristorante».

La disdetta del contratto di affitto è stata fatta e con ogni probabilità per almeno un anno da oggi non sarà inaugurata alcuna attività alberghiera all’interno del 3 Querce. La struttura quindi rimarrà chiusa. Pare che la proprietà stia accarezzando l’idea di crearci una cosiddetta rta, una residenza turistica alberghiera, previo ammodernamento del complesso stesso ma non è certo. Una chiusura che ha fatto scendere anche qualche lacrima di commozione agli abitanti di Camerano e di tutta la Riviera del Conero, memori dei fasti dell’hotel. Riammodernato nel 2002, ha ospitato migliaia di turisti incantati dalla bellezza del territorio e altrettanti in viaggio per lavoro che si sono dovuti fermare in zona. Un altro pezzo di Camerano insomma che se ne va.