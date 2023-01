Si è levata un'alta colonna di fumo. Un'autovettura alimentata a Gpl ha preso fuoco a Camerano, in via Aspio

CAMERANO – Si è levata un’alta colonna di fumo: paura ma per fortuna nessun ferito. Un’autovettura alimentata a Gpl ha preso fuoco a Camerano, in via Aspio. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.50 per domare l’incendio.

La squadra di Osimo, in collaborazione con i colleghi di Ancona, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche le forze dell’ordine.