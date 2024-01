Camerano approva il bilancio: ecco le opere in programma

CAMERANO – «Il bilancio è stato approvato il secondo anno consecutivo entro il 30 dicembre. Tutti i conti sono a posto. Per quanto riguarda edilizia e urbanistica, nel 2023 è stato inaugurato il busto di Silvio Scandalli, sono iniziati i lavori per asilo nido all’Aspio da 49 posti, quelli di sostituzione dei due cavalcavia sull’autostrada e in collaborazione con il comune di Osimo si lavora a quello di via Sbrozzola. Partiti gli adeguamenti rotonda in prossimità Inrca e ristrutturato il centro sociale San Germano e marciapiede».

E’ il sindaco di Camerano Oriano Mercante a trarre un bilancio di fine anno. «Nel 2024 sarà realizzata la bretella su via Scandalli e partirà la ristrutturazione del bocciodromo che sarà trasformato in palestra e realizzato il posteggio vicino alla pineta. Verrà restaurata la statua del Maratti che ha più di 80 anni e sarà redatto il progetto esecutivo del restyling del teatro. Sul fronte ambientale sono state tante le difficoltà per sfalci per tanta pioggia. Siamo sempre riconosciuti come comune riciclone. Ottima la festa del Rosso Conero, speriamo l’organizzazione sia stabile per i prossimi anni. Abbiamo sistemato le grotte che hanno goduto del raddoppio dei visitatori».

Partiti i lavori per il collegamento della fibra ottica nella zona industriale e in paese finiranno nel 2024 anche Colle Lauro e San Germano. Consegnati cinque alloggi popolari e attivata la consulta giovanile. Camerano è poi il primo comune delle Marche a stipulare una convenzione con l’Ordine degli psicologi per il benessere psicologico.