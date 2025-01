Camera Marche, rinnovati i Cda delle tre Aziende Speciali settoriali Linea, Linfa e Tecne

ANCONA – Nate nel 2019 dal complesso percorso di razionalizzazione strutturale dell’accorpamento delle cinque Camere di Commercio in un’unica a profilo regionale, le Aziende Speciali di Camera Marche, bracci operativi dell’Ente nei comparti di Moda, Agroalimentare e Mobile/Meccanica, si rinnovano al principio del secondo mandato della Giunta guidata da Sabatini.

Oggi nella sede di Ancona di Camera Marche si è svolto l’ufficiale insediamento dei tre Consigli: diverse le new entry, cambiamento completo solo nel caso di TECNE (Mobile/Meccanica) presieduta ora da Massimiliano Santini, forte della passata esperienza in Azienda Speciale ad Ancona prima dell’unificazione dei cinque Enti provinciali.

Grande la soddisfazione del Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini che ha ringraziato consiglieri e presidenti, nuovi e uscenti, per essere parte della nuova squadra e per il delicato lavoro svolto nel primo complesso quinquennio di assestamento della nuova Camera messa alla prova da stagioni di criticità molteplici e «che sarebbe stato impossibile affrontare frammentati in cinque realtà territoriali. La dimensione di Camera Marche e la collaborazione costante con la Regione, che oggi è presente con Andrea Putzu, delegato dal Presidente Acquaroli ci permette di ribadire e rafforzare per i prossimi anni l’apparato di queste Aziende Speciali, scelte a presidiare comparti strategici dell’economia regionale».

Camera Marche, il Cda di Tecne Camera Marche, il Cda di Linfa Camera Marche, il Cda di Linea

Collaborazione è ancora la parola d’ordine di una governance che ha fatto del lavoro comune e della relazione punti di forza che hanno portato al secondo mandato, come sottolineato anche dal Presidente della II Commissione Consiliare permanente Putzu. E per i prossimi anni sono in cantiere nuovi progetti che vedranno l’azione delle tre Aziende congiunta su stessi fronti: il più vicino è quello del progetto promosso a Parigi dalla Regione con l’Assessore allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini, e che, a partire dal settore moda, coinvolgerà tramite il sistema camerale anche food e mobile/arredo.

Ognuna delle tre Aziende (che, come ricordato dal Segretario Generale di Camera Marche Fabrizio Schiavoni, ha natura privatistica e specializza la sua azione rispetto alla missione istituzionale camerale di cui è emanazione) opera su ambito produttivo e ha sede in un territorio diverso (LINEA a Macerata, LINFA ad Ascoli Piceno e TECNE a Pesaro) ma lo fa a beneficio delle imprese di tutta la regione.

Il momento di maggiore impegno sinergico dello scorso mandato, ha ricordato Gino Sabatini, è stato quello che ha visto le tre Aziende lavorare insieme alla Convention delle Camere di Commercio Italiane all’estero organizzato da Camera Marche a Colli del Tronto con la gestione di 200 delegati camerali da 61 Paesi e oltre 1400 b2b realizzati.

Nell’agenda 2025, ha sottolineato il Vice Vicario di Sabatini presente oggi in Parlamentino, Massimiliano Polacco, un nuovo momento di Convention internazionale multisettore a giugno e, prima, a febbraio, la seconda edizione del progetto Marche a Sanremo nei cinque giorni del festival della canzone italiana.

Oltre ai progetti promozionali rimane l’impegno fondamentale del sostegno alla penetrazione dei mercati esteri e alla partecipazione alle fiere: Sabatini ha annunciato oggi lo stanziamento di 1 milione 200mila euro da parte di Camera Marche con il bando fiere primo semestre.

A presiedere i nuovi Consigli delle Aziende Speciali che saranno in carica cinque anni sono:

Francesca Orlandi per LINEA, che per prima ha sottolineato la necessità di agire in modo congiunto per ottimizzare risorse ed energie e valorizzare tutte le sfaccettature di un Made in Marche all’insegna del luxury che si esprime in passerella, a tavola e nell’arredo

Simone Mariani riconfermato alla guida di LINFA che ha ringraziato il Presidente Sabatini e la Camera Marche tutta non solo per il supporto finanziario ma per la fiducia e l’energia con cui ha appoggiato nuovi format proposti dall’Azienda dedicata all’agroalimentare: dalle campagne non convenzionali su TIK TOK, a AUTOCTONI GOURMET talent competition che abbina piatti italiano a vini marchigiani, fino alla recentissima iniziativa in collaborazione con Gambero Rosso, una serie tv dedicata a specialità e territorio di prossima presentazione.

Massimiliano Santini è vertice di TECNE che sostiene un comparto tripartito: meccanica e legno arredo e ha sottolineato come le eccellenze produttive marchigiane, a partire da quelle proprie dell’Azienda che presiede, sono nell’80% fatte da microimprese che reclamano il supporto di soggetti come quelli che il sistema camerale marchigiano esprime e che può scongiurare la parcellizzazione del tessuto imprenditoriale e favorire un riallineamento coi player del Nord.

Oltre a Massimiliano Polacco e a Moreno Bordoni, membri di Giunta di Camera di Commercio, e ad Andrea Baroni, consigliere camerale, a portare plauso al rinnovo del sistema delle Aziende Speciali di Camera Marche anche Andrea Putzu «la presenza di una realtà solida come Camera Marche e del sistema delle aziende opportunità per gli imprenditori di una regione che è stata a lungo isolata, anche politicamente, ma che ora può intercettare opportunità, agevolazioni e la meritata ribalta anche internazionale. E’centrale nel business la capacità di creare connessioni tipica di questo Ente che dalla sua unificazione è diventato prioritario interlocutore della Regione Marche. Sarà strategico nei prossimi mesi lavorare insieme perché i nostri territori siano collegati a hub di Milano Roma e Napoli, per supportare col commercio estero anche il turismo. Continueremo a fare squadra, a supportare le imprese e a supportarci a vicenda tra istituzioni. Camera Marche può fare grande una regione piccola».

PER IL QUINQUENNIO 2024-2029 i Cda delle Aziende Speciali nominati dalla Giunta della Camera di Commercio delle Marche sono composti da questi membri espressione delle Associazioni di Categoria più rappresentative nel territorio marchigiano:

AZIENDA SPECIALE LINEA

Francesca ORLANDI Presidente

Giacomo BRAMUCCI Componente Vicepresidente

Paolo CAPPONI Componente

Elena CAPRIOTTI Componente

Andrea CARANFA Componente

AZIENDA SPECIALE LINFA

Simone MARIANI Presidente

Gianfranco SANTI Componente Vicepresidente

Daniela DIOMEDI Componente

Andrea PASSACANTANDO Componente

Emiliano POMPEI Componente

AZIENDA SPECIALE TECNE

Massimiliano SANTINI Presidente

Vittorio PELI Componente Vicepresidente

Zeno AVENANTI Componente

Teresa MANCINI Componente

Roberto MORICHELLI Componente