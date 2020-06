Avviso ai naviganti: la Camera Marche è on line con i suoi servizi

ANCONA – Anche d’estate, anche in fase 3, l’attività on line di Camera Marche prosegue come nei mesi scorsi. La modalità smart risponde a ragioni di sicurezza e prudenza, ancora necessarie, ma anche di risparmio di tempo e risorse, oltre che di trasparenza e semplificazione. «L’innovazione è del resto una delle priorità condivise a livello nazionale», come spiega il Presidente Gino Sabatini.

«Il nostro Ente è in linea col programma di sistema camerale per il rilancio, presentato ieri nell’Assemblea dei presidenti. I nodi strategici sono dieci, ci ha ricordato Sangalli: digitalizzazione e tecnologie 4.0, infrastrutture, semplificazione, giustizia civile e mediazione, internazionalizzazione, turismo, nuove imprese e giovani, sostenibilità, formazione, dotazione finanziaria e irrobustimento organizzativo delle imprese. E in particolare la partita dell’innovazione potrebbe incidere con un incremento di oltre un punto e mezzo di PIL nel breve termine, mentre la riduzione degli oneri burocratico-amministrativi sulle imprese (in primo luogo quelli legati all’avvio di un’azienda o al pagamento delle imposte) varrebbe al sistema Paese il recupero di quasi 2 punti di Pil».

PAGAMENTI SICURI E VELOCI

Dal 1° luglio entra in vigore il sistema pagoPA, piattaforma per pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento

• Presso le agenzie della banca

• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)

• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

• Presso gli Uffici Postali.

INFODEMIA

Per orientarsi tra decreti regionali e nazionali e restare informati su tutte le misure e le disposizioni per le PMI previste da sistema camerale e altre istituzioni abbiamo raccolto tutte le novità su una apposita sezione del nostro sito “Strumenti per l’emergenza“

UNA PIATTAFORMA SUL MAR

La nostra formazione viaggia on line con un ricco calendario d webinar di cui trovate notizia sulla nostra pagina Facebook e sul sito.

La Camera organizza incontri con attori dello sviluppo economico: il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini, Il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri Manlio Di Stefano, il sociologo Presidente del CENSIS Giuseppe De Rita.

Sono tutti on line sul nostro canale youtube

I CERTIFICATI? VE LI PORTIAMO NOI

Per tutto il mese di luglio sarà ancora attivo servizio di consegna gratuito del certificato per l’estero tramite corriere al domicilio d’impresa, svolto ancora gratuitamente dalla Camera delle Marche.

DISTORSIONI COMMERCIALI DOVUTE ALL’EPIDEMIA? AI FORNITORI ESTERI LO SPIEGA CAMERA MARCHE

La Camera continua a fornire, alle imprese che ne facciano richiesta, una dichiarazione in lingua inglese, per i propri fornitori internazionali, contenente un riferimento agli atti emessi dal Governo italiano in relazione all’emergenza coronavirus ed attestante le distorsioni commerciali prodotte dall’epidemia.

IL REGISTRO IMPRESE ON LINE

Dal cassetto digitale si possono scaricare gratuitamente visure, atti, bilanci della propria impresa con CNS o spid.

Sul sito www.registroimprese.it si possono acquistare visure, fascicoli d’impresa, ultimo bilancio. On line si rinnova la firma digitale (CNS) in scadenza collegandosi al sito di Infocamere.

La sezione del sito dedicata al Registro Imprese fornisce tutte e informazioni su pratiche e avvio attività.

Marchi e brevetti si registrano sul sito dell’UIBM (è necessaria la firma digitale – CNS), le istanze di mediazione sul sito www.conciliacamera.it oppure inviando la domanda via pec a: cciaa@pec.marche.camcom.it

ALTRI MODI DI STARE AL MONDO

L’emergenza sanitaria ha colpito l’interscambio con l’estero e la programmazione fieristica. Camera Marche offre sul “Strumenti per l’emergenza” Iink una ricognizione mirata e sempre aggiornata degli appuntamenti in fiera programmati evidenziando quelli confermati, quelli annullati e quelli magari trasferiti su web.

Inoltre con l’innovativo bando b2b per attrezzarsi alle manifestazioni fieristiche digitali, promuove la capacità di stare on line e la conoscenza delle opportunità legate ai marketplace.