Camera Marche, il presidente Gino Sabatini eletto nel Consiglio di Assocamerestero

PERUGIA – A Perugia nella giornata di apertura della 31ma Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero (Ccie), sono stati eletti i nuovi vertici di Assocameresterestero, alla guida dell’Associazione per il prossimo triennio. Del collegio dei nove consiglieri espressione del sistema camerale italiani fa parte da oggi anche Gino Sabatini, Presidente di Camera Marche e Vice Presidente di Unioncamere. Assocamerestero è presieduta da Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, suo Vice è stato eletto Ronni Benatoff Presidente della Camera di Commercio Italiana di Tel Aviv.

Per Gino Sabatini: «Questa nomina è un privilegio e un’opportunità per la Camera delle Marche e per la nostra regione. La partecipazione ad Assocamerestero sarà un banco di prova per misurarci con le sfide sul fronte dell’internazionalizzazione che ci vedranno accanto a Regione Marche e Atim».

Anche le Marche dunque sono rappresentate ora nell’Associazione che riunisce gli 84 enti camerali italiani all’estero operanti in 61 Paesi del mondo oggi presenti a Perugia con 150 delegati.

Dopo l’elezione la Convention è proseguita con incontri dedicati attività associative e nel dialogo con i principali stakeholder istituzionali sulle prospettive di sviluppo strategico della rete delle Ccie nel quadro del sistema della promozione del Made in Italy. Domani, lunedì, la sessione aperta al pubblico.



Consiglieri espressi dal sistema camerale italiano all’estero

– Paolo Bazzoni – Rappresentante Area Asia, sud Africa e Oceania (Presidente CCIE Pechino)

– Lou Farinotti – Rappresentante Area Asia, sud Africa e Oceania (Presidente CCIE Melbourne)

– Jorge Luis Fittipaldi – Rappresentante Area ACCA e Mercosur (Presidente CCIE Rosario)

– Livio Manzini – Rappresentante Area Europa e Mediterraneo (Presidente CCIE Istanbul)

– Alberto Milani – Rappresentante Area Nafta (Presidente CCIE New York)

– Fabio Morvilli – Rappresentante Area Europa e Mediterraneo (Presidente CCIE Lussemburgo)

– Giovanni Musella – Rappresentante Area ACCA e Mercosur (Presidente CCIE Città del Guatemala)

– Piero Cannas – Presidente eletto da componente “estera” dell’Assemblea (Presidente CCIE Varsavia)

– Alessandro Marino – Rappresentante dei Segretari Generali delle CCIE (Segretario Generale CCIE Monaco)

Consiglieri espressi dal sistema camerale italiano

– Giovanni Bort – Presidente CCIAA Trento

– Riccardo Breda – Presidente CCIAA Maremma e Tirreno

– Damiano Gelsomino – Presidente CCIAA Foggia

– Massimo Guasconi – Presidente CCIAA Arezzo-Siena

– Dalila Mazzi – Presidente CCIAA Pistoia-Prato

– Giorgio Mencaroni – Presidente CCIAA Umbria

– Domenico Merlani – Presidente CCIAA Rieti-Viterbo

– Gino Sabatini – Presidente CCIAA Marche

– Michele Somma – Presidente CCIAA Basilicata