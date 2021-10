Camera Marche: insediato il nuovo consiglio della arbitrale guidato da Donatella Forlini

Fanno parte del Consiglio arbitrale guidato dall'Avv. Donatella Forlini un gruppo di professionisti chiamati a gestire l'organismo regionale per la risoluzione delle controversie

ANCONA – Si è insediato oggi il nuovo Consiglio della Camera arbitrale dell’ente camerale: con la creazione di Camera Marche si sono infatti unificati anche gli organismi arbitrali che ora agiscono unitariamente e con uno stesso regolamento. Fanno parte del Consiglio arbitrale guidato dall’Avv. Donatella Forlini un gruppo di professionisti chiamati a gestire l’organismo regionale per la risoluzione delle controversie: sono Isabella Bolsano, Alberto Clini, Mauro Pellegrini, Anna Laura Posa, Enea Olimpi e Achille Marchionni. Il Consiglio avrà il compito di nominare gli Arbitri cui verrà affidata la decisione delle controversie che possono insorgere tra imprenditori.

Questo strumento di composizione delle liti specializzato garantisce una notevole riduzione dei tempi di attesa per i contenziosi rispetto a quelli medi dei processi ordinari. Per tenersi aperta la via dell’arbitrato al momento della stipula dei contratti gli imprenditori devono prevedere la clausola compromissoria che demanda alla Camera Arbitrale camerale la risoluzione dell’eventuale controversia.

NON TUTTI SANNO CHE

In Camera (Marche) c’è una Camera (arbitrale), intitolata a Leone Levi: giurista e statistico nato ad Ancona nel 1821 , fu esperto e difensore di scambi commerciali liberi e di Camere di Commercio, tanto da fondarne una a Liverpool; Levi prese infatti cittadinanza inglese e insegnò diritto commerciale al King’s College di Londra.