Cambio della guardia alla Compagnia carabinieri di Ancona

Cambio della guardia alla Compagnia dei carabinieri di Ancona. Dopo 4 anni di servizio, il Comandante, Maggiore Fabio Ibba, lascia l’incarico e da oggi guiderà il Nucleo Radiomobile di Napoli.

Il Maggiore Fabio Ibba, 38 anni, originario di Palermo, durante la sua permanenza nella città dorica, capoluogo della Regione Marche, ha coordinato le attività istituzionali delle 5 Stazioni Carabinieri urbane insistenti nel comune di Ancona, della Tenenza di Falconara Marittima (AN) nonché quelle del Norm e della Centrale Operativa, oltre che dei carabinieri della Banca d’Italia, impegnato sia nell’attività di prevenzione che in quella investigativa.

Sotto la guida del Maggiore Ibba, la Compagnia di Ancona, ha operato oltre 400 arresti e 3000 denunce in stato di libertà, tra le più recenti l’operazione antidroga denominata “OTTO SOTTO UN TETTO” del dicembre del 2018, che ha portato all’arresto, in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, di 6 persone ed il sequestro di 1.5 Kg di hashish e di 600 grammi di cocaina, nonché l’operazione denominata “CHILOMETRI ZERO”, conclusa a settembre del 2019, con cui è stata smantellato un sodalizio criminale composto da 5 romeni, tratti in arresto, che vendevano autovetture usate con il chilometraggio scalato, scoprendo 93 truffe e sequestrato 32 autovetture.

Al comando della Compagnia di Ancona è stato destinato il capitano Manuel Romanelli, 32enne, originario di Sulmona, già Comandante della Compagnia CC di Lucera (Foggia).