Ancana, caldaia rotta: a casa gelano. Staffetta della polizia per portare una stufa

ANCONA – Freddo da battere i denti, anziana chiama la polizia per far avere al fratello e alla moglie una stufetta in casa per riscaldarsi. È successo ieri, a Collemarino, ad Ancona.

La donna, 77 anni, era preoccupata perché in casa della coppia, ultra ottantenni, si era rotta la caldaia e il guasto non poteva essere riparato subito. Così l’anziana ha chiamato il 113 e non si è fatta scrupoli: «Potete portare una stufetta a chi sta mordendo di freddo?», ha chiesto.

Una volante ha raggiunto l’abitazione e poi ha fatto una staffetta per recapitare il piccolo elettrodomestico a chi di dovere. Due poliziotti sono saliti a casa della coppia, lui 83 anni, lei 80, e hanno consegnato la stufetta. I coniugi stavano bene.

Il questore Cesare Capocasa ha commentato il gesto così: «L’autorità si esercita attraverso il servizio ai cittadini».