Il Cus Ancona under 19 alla finestra in attesa di sviluppi

Prima nella fase a gironi, la formazione di Alessio Santilli entrerà in scena in quella nazionale del campionato di categoria solo dai sedicesimi di finale, al via da domenica 16 maggio

ANCONA- Entra nel vivo la fase nazionale del campionato under 19 di calcio a 5. Nella giornata di oggi 11 maggio scatteranno i trentaduesimi di finale che vedranno in campo le squadre seconde classificate. Una fase questa che non interessa al Cus Ancona per il semplice fatto che la formazione di Alessio Santilli avendo conquistato il primo posto nella fase a gironi debutterà domenica 16 maggio quando scatteranno i sedicesimi di finale.

Una scadenza, la prossima, dove non mancano le incertezze. Per prima cosa si dovrà stabilire l’avversario che ovviamente sarà una delle squadre che andranno a superare i trentaduesimi di finale oltre a quelle che hanno vinto il girone. Nel comunicato della Divisione si parla di due gironi il che potrebbe far ipotizzare una sorta di accoppiamento che potrebbe se pur in parte rispettare la vicinanza geografica in centro nord e centro sud.

Avendo vinto il girone il Cus Ancona ha buone possibilità di giocare in casa ma in questo caso servirà un pizzico di fortuna nel sorteggio essendo 18 le squadre vincitrici dei rispettivi gironi ammesse direttamente ai sedicesimi di finale. A queste si andranno ad aggiungere le 14 vincenti che riusciranno a superare i trentaduesimi di finale.