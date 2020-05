Calcio in sicurezza, la GLS Dorica presenta il suo camp estivo

ANCONA- La GLS Dorica annuncia ufficialmente il suo centro estivo e camp multisport per l’estate 2020. Il quartiere generale sarà sempre il Giuliani di Torrette e le attività saranno svolte seguendo scrupolosamente tutte le misure anti-contagio previste per il Coronavirus. Possibilità di scelta di otto settimane, a cominciare dal 15 giugno per terminare il 7 agosto. Il programma è stato in parte riconfermato e in parte modificato, per garantire il massimo dell’apprendimento in piena sicurezza.

Nello specifico i tecnici accoglieranno i giovani dalle 7.45 per poi lasciarli alle famiglie alle 16 dopo aver svolto un’alternanza di attività ludiche e lavoro sul campo. L’invito al camp è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni e saranno proposte una serie di discipline sportive. Il tutto sotto l’occhio attento di tecnici esperti e qualificati. Le informazioni relative alle iscrizioni sono disponibili sulla pagina Facebook “ASD GLS Dorica”.

Questa la precisazione da parte degli organizzatori: «Tutto si svolgerà nel rispetto totale delle norme anti-Covid: ingressi personalizzati, gruppi ridotti seguiti singolarmente, sanificazioni degli ambienti, misurazione della temperatura corporea e colonnine con gel disinfettanti».

Fondamentale, di questi tempi, per la riuscita è stato anche l’apporto di alcuni partner. Tra questi GLS Corriere Espresso, Conad, Lamonea Medical Service, Mc Donald’s Torrette, Italian Concept. Nell’iniziativa c’è anche il patrocinio del consiglio regionale delle Marche.