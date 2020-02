In serie D non si fanno male Notaresco e Recanatese. In coda perde l’ultimo treno salvezza la Jesina

Solo un pareggio nel match clou della 22esima giornata. Tra le prime avanzano Matelica ed Olympia Agnonese. In coda pesanti sconfitte per Jesina e Chieti

Il match clou della 22ma giornata vedeva lo scontro al vertice Notaresco-Recanatese. La partita si è conclusa con un 2-2 che penalizza ancora la Recanatese, costretta ad inseguire e fa comunque muovere la classifica alla battistrada Notaresco.

Spettacolare anche il 3-3 tra Campobasso e Pineto. Tra le prime della classe da segnalare ancora il successo esterno per 3-1 del Matelica a Chieti e dell’Olympia Agnonese a Giulianova per 1-0. Il Matelica infatti, con questo successo, si avvicina alla capolista Notaresco, distante ora solo 6 lunghezze.

Pari ad occhiali tra Fiuggi e P.S. Elpidio ed importante successo esterno della Vastese per 2-1 in casa della Sangiustese, con mister Silva, appena arrivato in Abruzzo a sostituire l’ex mister e Campione del Mondo Marco Amelia, che si gode un successo importante per puntare ancora ad un posto nei Play-Off, distanti ora solo 3 punti.

In coda invece la Jesina, ridotta ai minimi termini per le importanti assenze di Villanova, Cruz, Perna ed Oproiescu, perde l’ultimo treno salvezza nello scontro diretto con l’Avezzano, subendo per l’ennesima volta in questa stagione un gol allo scadere, dopo una prestazione opaca.

Importanti successi anche per Tolentino e Cattolica nei confronti rispettivamente di Vastogirardi e Montegiorgio.

Da segnalare, nel prossimo turno, due interessantissimi incontri al vertice: Matelica-Campobasso e Pineto-Notaresco. In coda invece, importanti punti salvezza in palio nei match Tolentino-Avezzano e Cattolica-Chieti.

Tra i marcatori, comanda ancora Pera (Recanatese) con 16 reti, a seguire Tomassini (Pineto) con 14. Un gradino sotto troviamo Maio (P.S.Elpidio), Leonetti (Matelica) e Kyeremateng (Vastogirardi), tutti con 13 reti.