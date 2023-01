Calcio, Serie C: in copertina nel weekend il derby Ancona-Vis Pesaro

Alla fine della gara di calcio di Serie C, terminata 1-1, la Vis Pesaro è ovviamente più soddisfatta dell’Ancona, perché coglie un altro punto in campionato sul tostissimo campo del Del Conero, davanti ad una squadra che sta volando sulle ali dell’entusiasmo.

Il rammarico del mister anconetano Colavitto è palpabile in sala stampa: «C’è amarezza per come sono andate le cose – ha detto -, ma è stata una giornata storta anche per la terna arbitrale. Noi, purtroppo, abbiamo sprecato tanto. È davvero un peccato. È stata una partita stregata, non sempre capiterà di fare queste prestazioni. L’Ancona ha veramente giocato bene e mentre guardavo la squadra, riflettevo. Per tutto quello che abbiamo creato, era impossibile non vincere. E invece avete visto come è andata. Pure nel forcing finale ci sono state delle occasioni, non siamo riusciti a segnare. Melchiorri? Non avevamo dubbi, ieri ci ho parlato e l’ho visto desideroso. È una presenza importante all’interno del gruppo, un leader silenzioso».