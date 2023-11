Calcio serie C: Vis Pesaro, colpo grosso al Porta Elisa, pari per Ancona e Recanatese

ANCONA – Con la partita di ieri sera 27 novembre della Recanatese s’è conclusa anche la giornata numero 15 del campionato di serie C girone B. Sabato l’Ancona ha pareggiato 2-2 a Ferrara contro la Spal: partita equilibrata ed emozionante in cui prima i dorici sono passati in vantaggio con Paolucci, poi si sono fatti rimontare dal gol di Peda e quindi nella ripresa sorpassare da quello realizzato da Rosafio, per poi trovare nuovamente il pareggio con la rete realizzata da Spagnoli su assist di Martina, settimo centro per il bomber di Pordenone. Per l’Ancona una prova di carattere che dà continuità al campionato dei biancorossi dopo il ritorno in panchina di Gianluca Colavitto. La Vis Pesaro ha sbancato il Porta Elisa centrando il successo per 1-2 sulla Lucchese, una vittoria in trasferta che alla squadra di Bancheri mancava da otto mesi e che le permette di rimettersi sui binari giusti dopo il ko con la Torres. Una vittoria costruita nel primo tempo grazie alla doppietta di Sylla, due gol nel giro di pochi minuti, cinque reti stagionali finora, e poi sudata nella ripresa quando la reazione della Lucchese le ha permesso di accorciare con Rizzo Pinna.

Notte fonda per la Fermana che è caduta anche a Rimini per 1-0, a segno Morra nel primo tempo: per i canarini è la quarta sconfitta consecutiva e l’ultimo posto in classifica si fa sempre più pesante. Sono infatti 5 le lunghezze che ora separano la Fermana dalla coppia al penultimo posto composta da Sestri e Spal. Ha chiuso la giornata il posticipo di lunedì 27 novembre tra Recanatese e Pineto, che finisce 1-1: buona partita dei giallorossi che sono andati in vantaggio nel primo tempo con Carpani con un gran gol, la squadra di Pagliari ha sfiorato ripetutamente il raddoppio, ma nel finale di gara è stata raggiunta raggiunta dalla rete di Volpicelli, lasciato troppo solo in area e libero di battere Meli. Nel girone da segnalare: la quarta vittoria consecutiva del Cesena e la terza consecutiva della Torres, che ora hanno ben 9 punti di vantaggio sulla Carrarese, che insegue al terzo posto.

Classifica: Cesena e Torres punti 36; Carrarese 27; Perugia 26; Pineto e Recanatese 22; Pescara* 21; Gubbio, Pontedera* e Ancona 20; Arezzo e Rimini* 18; Virtus Entella* 17; Lucchese* e Olbia* 16; Vis Pesaro 15; Juventus Next Gen** 14; Spal e Sestri 13; Fermana 7. * una partita in meno ** due partite in meno. Prossimo turno, sabato 02 dicembre: Cesena-Juventus Nex Gen (ore 16.15), Virtus Entella-Pescara (ore 16.15), Ancona-Pontedera (ore 18.30), Carrarese-Recanatese (ore 18.30), Gubbio-Spal (ore 18.30), Arezzo-Lucchese (ore 20.45). Domenica 03 dicembre: Fermana-Torres (ore 14.00), Olbia-Perugia (ore 14.00), Pineto-Sestri (ore 14.00), Vis Pesaro-Rimini (ore 20.45).