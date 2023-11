Calcio serie C, sotto i riflettori il derby tra Ancona e Recanatese

ANCONA – Quattordicesimo turno di campionato di serie C, girone B, con il derby tra Ancona e Recanatese sotto i riflettori. Il confronto che va in scena oggi pomeriggio, sabato 18 novembre, alle 18.30 allo stadio Del Conero, è ricco di significati e di importanza per la classifica: da una parte la squadra di Colavitto che dopo il ritorno del mister ha centrato due vittorie in altrettante partite in casa, contro Arezzo e Perugia, ma che proviene dalla sconfitta di Sassari, dall’altra la formazione di Pagliari, quinta in classifica, reduce dal 4-1 rifilato all’Olbia e decisa a proseguire il suo cammino senza particolari pressioni anche nel derby contro i dorici. Il 4-3-3 di Colavitto contro il 4-4-2 di Pagliari, ex contro, insomma tanti ingredienti per rendere ancora più interessante il confronto. Cinque i confronti nel passato, tre in serie D tra il 2011 e il 2013 con un pari per 1-1 al Del Conero e due vittorie dell’Ancona a Recanati (0-2 e 1-6), due i confronti in serie C lo scorso anno con la Recanatese che prima uscì sconfitta 4-0 al Del Conero e poi si rifece nell’ultima di ritorno rifilando lo stesso identico punteggio ai biancorossi. Ma il derby di oggi sembra uscire da un contesto a sé e la forza dimostrata finora dalla Recanatese la rende la squadra che scenderà in campo con i favori del pronostico.

Domani, domenica 19 novembre, la Fermana ospita in casa l’Arezzo (ore 14), occasione per provare a rimettersi in corsa e accorciare la distanza con il gruppo playout, l’ultimo posto in classifica pesa e il campionato rischia di diventare un Calvario. La Vis Pesaro, invece, gioca lunedì 20 novembre alle 18.30 contro la capolista Torres, il 4-0 subito lo scorso weekend a Cesena che ha interrotto la serie positiva della squadra di Banchieri è stato riassorbito, di fronte i biancorossi hanno un’altra corazzata ma vogliono assolutamente tornare a fare risultato.

Serie C, girone B, 14° turno, in campo oggi, sabato 18 novembre: Pineto-Perugia (ore 16.15) e Ancona-Recanatese (ore 18.30). Domani: Fermana-Arezzo (ore 14.00), Pontedera-Pescara (05/12), Carrarese-Spal (ore 16.15), Cesena-Lucchese (ore 16.15), Gubbio-Sestri (ore 16.15), Olbia-Rimini (06/12), Virtus Entella-Juventus Next Gen (19/12). Lunedì 20 novembre: Vis Pesaro-Torres (ore 18.30). Classifica: Cesena e Torres punti 30; Perugia 24; Carrarese 23; Recanatese e Pescara 21; Pineto e Pontedera 20; Gubbio 17; Lucchese* e Ancona 16; Rimini, Arezzo e Olbia 15; Virtus Entella 14; Sestri, Vis Pesaro e Spal 12; Juventus Next Gen* 11; Fermana 7. *una partita in meno. Prossimo turno, sabato 25 novembre: Lucchese-Vis Pesaro (ore 16.15), Spal-Ancona (ore 16.15), Juventus Next Gen-Arezzo (ore 18.30), Perugia-Carrarese (ore 18.30), Pescara-Cesena (ore 20.45), Rimini-Fermana (ore 20.45). Domenica 26 novembre: Sestri-Olbia (ore 14.00), Torres-Gubbio (ore 14.00). Lunedì 27 novembre: Recanatese-Pineto (ore 20.45).