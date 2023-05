Calcio serie C, in scena i playoff: Ancona con la Lucchese, Recanatese a Gubbio

ANCONA – Dopo diciotto giorni d’attesa oggi, 11 maggio, si gioca: in scena il primo turno dei playoff di girone, che nel raggruppamento B riguardano due marchigiane e cioè Ancona e Recanatese, avversarie lo scorso 23 aprile nell’ultima della stagione regolare. Con la Vis Pesaro salva in virtù della differenza punti contro l’Imolese, retrocessa direttamente, e con la Fermana salva anch’essa al termine di una stagione vissuta al di sopra di ogni aspettativa, fari puntati sulle due marchigiane che cercano di allungare la propria stagione: l’Ancona che alle 18 ospita al Del Conero la Lucchese (diretta tv su RaiSport), e la Recanatese che scende in campo al Barbetti di Gubbio alle 20.30. Il meccanismo playoff prevede due turni di girone in gara secca da disputare in casa della miglior classificata al termine della stagione regolare, squadra che ha dalla sua anche due risultati su tre per passare il turno: al termine dei novanta minuti più recupero, dunque, in caso di parità si qualificherà al turno successivo la squadra che gioca in casa.

Favorita, in tal senso, l’Ancona sulla Lucchese: i dorici di Marco Donadel hanno sfruttato questi diciotto giorni dovuti allo slittamento dei playoff per le vicende di Siena e Imolese per conoscersi meglio con il tecnico arrivato pochi giorni prima della penultima sfida della stagione regolare, quella contro il Rimini, per assorbire la bruciante sconfitta di Recanati e per mettere a punto, con una squadra praticamente al completo, la tattica da opporre alla Lucchese. Mancheranno D’Eramo, che ha ripreso nei giorni scorsi ad allenarsi, e Brogni che è squalificato. Donadel contro i toscani potrebbe proporre un 3-5-2 con Fantoni, De Santis e Camigliano davanti al portiere Perucchini, a centrocampo Mezzoni, Simonetti, Gatto, Prezioso e Martina, e più avanti Spagnoli e Di Massimo.

Più difficile ma non certo impossibile il compito della Recanatese che in serata affronta il Gubbio consapevole che solo una vittoria può permetterle di passare il turno. La squadra di Pagliari viene da un ottimo periodo in cui s’è misurata alla pari sia a Reggio Emilia contro la Reggiana promossa in B sia a Chiavari contro l’Entella, nell’ultimo turno ha strapazzato l’Ancona, la fiducia non manca e Sbaffo e compagni vogliono continuare a stupire andando a cercare la vittoria in Umbria senza particolari pressioni. Pagliari deve rinunciare a Vona, per il resto dovrebbe presentare un 4-4-2 con Marafini, Ferrante, Peretti e Ferretti davanti al portiere Fallani, Morrone, Alfieri, Carpani e Senigagliesi a centrocampo e più avanti Sbaffo e Guidobaldi.