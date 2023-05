Calcio serie C, playoff: Ancona-Lecco giovedì 18 maggio alle 20.30 al Del Conero

ANCONA – Sarà il Lecco il prossimo avversario dell’Ancona nel primo turno di playoff nazionali. Testa di serie al pari delle altre terze classificate, più il Vicenza e il Foggia, il Lecco nella stagione regolare è giunto secondo a pari merito con il Pordenone nel girone A, ma terzo per gli scontri diretti. I suoi migliori marcatori sono tre: il centravanti ex Pistoiese e Teramo Lorenzo Pinzauti, sette centri in campionato nella stagione regolare, e poi a quota sei gol il centrocampista ascolano Carlo Ilari e il giovane attaccante Nicolò Buso di scuola Lecco. L’allenatore è Luciano Foschi, tecnico esperto della categoria, che utilizza sempre un 3-5-2. In squadra con il Lecco gli ex Ancona Bianconi ed Eusepi (squalificato), ma anche Christian Maldini, figlio di Paolo.

La partita di andata tra Ancona e Lecco è stata fissata per giovedì prossimo 18 maggio allo stadio Del Conero di Ancona alle ore 20.30, quella di ritorno lunedì 22 maggio al Rigamonti Ceppi di Lecco alla medesima ora. In caso di stesso numero di reti, sommate tra i due incontri, passerà al turno successivo la squadra testa di serie, dunque il Lecco. Gli altri accoppiamenti di questo primo turno di playoff nazionali sono: Virtus Verona-Pescara, Audace Cerignola-Foggia, Pro Sesto-L.R. Vicenza e Gubbio-Virtus Entella. La prevendita per la partita di giovedì prossimo ad Ancona sarà attiva sul consueto circuito Diyticket e nei negozi convenzionati.