Calcio serie C, playoff: l’Ancona a Carrara con un solo risultato utile per passare

ANCONA – Delle squadre marchigiane di serie C l’unica rimasta in corsa nei playoff è l’Ancona che domani, domenica 14 maggio, alle 20.30 affronta la Carrarese in Toscana, allo Stadio dei Marmi. Carrarese quarta in classifica al termine della stagione regolare, Ancona settima e qualificata a questo secondo turno in virtù del pareggio interno di giovedì pomeriggio al Del Conero contro la Lucchese. In questa fase dei playoff di girone, infatti, i confronti sono su un’unica partita che si disputa in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare, con la squadra di casa che ha il vantaggio di due risultati su tre: al termine dei 90’ di gioco più recuperi passa il turno la squadra meglio classificata in caso di vittoria o pareggio.

L’Ancona, dunque, per passare il turno e accedere alla fase nazionale dovrà vincere. L’altro incontro in programma, alle ore 15, è quello tra Gubbio e Pontedera, quinta e sesta classificata al termine della stagione regolare. Per l’Ancona è un impegno durissimo: la squadra vista al Del Conero giovedì, è apparsa solida in difesa quanto rinunciataria in attacco, con il baricentro troppo abbassato sulla propria area di rigore: a Gatto e compagni, che domani ritrovano anche Brogni al rientro dalla squalifica, servirà una partita decisamente più propositiva in fase offensiva, perché il pareggio qualificherebbe alla fase nazionale la Carrarese, squadra che durante la stagione regolare ha vinto 2-0 all’andata contro i dorici e al ritorno ha imposto loro il pari per 3-3. Una partita, quella di domani, in cui il tecnico biancorosso Marco Donadel potrebbe dare spazio a qualcuno che non ha giocato contro la Lucchese, magari a partita in corso, ma modulo e formazione non si dovrebbero discostare da quanto visto giovedì, dunque un 3-5-2 che dovrebbe riproporre Perucchini tra i pali, Fantoni, Mondonico e Camigliano in difesa, a centrocampo Mezzoni e Martina esterni, e poi Simonetti, Gatto e Paolucci, più avanti Di Massimo e Spagnoli.