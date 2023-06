Calcio, serie C, l’Ancona rinnova il contratto a Tommaso Barnabà

ANCONA – L’Ancona rinnova il contratto a Tommaso Barnabà: dopo il rinnovo dell’allenatore Marco Donadel questo è il primo passo verso la nuova stagione, un primo passo che va in direzione di un giovane giocatore valorizzato dall’arrivo dello stesso Donadel sulla panchina dorica lo scorso aprile. Sotto la guida di Gianluca Colavitto, infatti, il bolognese ha disputato nove partite, di cui sei da subentrato, per complessivi 327 minuti, con una media di 36 minuti a partita. Mentre dall’arrivo di Donadel Barnabà ha giocato sempre: sei partite sotto la guida del tecnico di Conegliano e sei volte il difensore in campo, di cui quattro volte titolare, per complessivi 397 minuti, con una media di 66 minuti a gara, quasi il doppio del periodo precedente in cui solo in tre circostanze aveva indossato la maglia da titolare. Per lui durante il campionato anche due assist, quello per Spagnoli che ha deciso la partita di Cesena e quello da fallo laterale a Montevarchi per il gol spettacolare di Melchiorri. «L’Ancona è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso Barnabà – spiega la nota della società biancorossa –. Il nuovo accordo siglato sarà valido fino al 30 giugno 2025, proseguendo, cosi, l’esperienza in biancorosso di Tommaso con l’augurio di raggiungere insieme importanti risultati».

«Sono contento per Tommaso – aggiunge il direttore sportivo Francesco Micciola –. Mi ricordo benissimo la prima volta che ci siamo conosciuti, durante il ritiro di Cascia. Accettò di venire in prova viaggiando di notte pur di farsi trovare subito pronto. È un ragazzo che capisce l’importanza dell’opportunità di giocare ad Ancona e meritava sicuramente il rinnovo. A livello tattico è un giocatore duttile, in grado di coprire più ruoli e penso che possa essere un’ottima pedina che il mister potrà gestire come meglio crederà». «Ancona è una grande piazza – conclude uno soddisfatto Barnabà – e con questo rinnovo avrò la possibilità di continuare il percorso iniziato lo scorso anno. Spero di far bene e farò di tutto per onorare la maglia e dare gioie ai nostri tifosi. Ringrazio il direttore e tutta la società per l’opportunità. Non vedo l’ora di iniziare il ritiro». Terzino destro, ma anche braccetto destro della difesa a tre, quella su cui Donadel imposterà l’Ancona della prossima stagione: il classe 2001 è cresciuto molto, da quando è arrivato in biancorosso, e non sarebbe troppo una sorpresa vederlo vestire una maglia da titolare con l’inizio della prossima stagione.