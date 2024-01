Calcio serie C, la Recanatese al Porta Elisa, domani le altre marchigiane

ANCONA – Terzo turno di ritorno nel campionato di serie C con la Recanatese in campo oggi pomeriggio, sabato 20 gennaio, e le altre marchigiane tutte impegnate domani. Comincia dunque la Recanatese, impegnata oggi alle 18.30 al Porta Elisa nel difficile confronto con la Lucchese. Leopardiani e toscani sono appaiati a quota 24, una sfida nella sfida, la Recanatese dopo quattro sconfitte ha interrotto la serie negativa nell’ultimo turno pareggiando in casa con la Juventus Next Gen, la Lucchese è incappata nella seconda sconfitta consecutiva – sono tre le squadre ad aver perso entrambe le partite giocate finora nel 2024, e cioè Pescara, Lucchese e Olbia – arrendendosi al Sestri in casa. Per la squadra di Gorgone c’è dunque la possibilità di riprendere il cammino interrotto e di farlo davanti al proprio pubblico, ma i ragazzi di Pagliari sono decisi a raddrizzare il momento difficile andando a conquistare almeno un punto al Porta Elisa.

Domani, domenica 21 gennaio, le altre marchigiane, con la Vis Pesaro che ospita la Carrarese alle 18.30, match estremamente delicato per la squadra di Banchieri, visto che gli ospiti veleggiano al quarto posto in classifica frenati solo dalla sconfitta interna con l’Arezzo nel derby della scorsa settimana, per il resto squadra che ha dimostrato grandi qualità, finora. La Vis Pesaro, però, è in striscia positiva da sette giornate in cui ha conquistato sei pareggi e poi l’ultima vittoria a Olbia, una striscia che le ha permesso di uscire dalla zona playout dimostrando il suo ottimo stato di forma, quello che cercherà di opporre domani alla formazione apuana in un match di grande interesse. La Fermana ospita il Gubbio alle 20.45, la squadra di Protti cerca punti per alimentare le proprie speranze di salvezza e per scacciare i fantasmi dell’ultimo 4-0 rimediato a Pontedera, dall’altra parte una squadra in salute, che viene da quattro risultati utili consecutivi. Per i canarini l’ennesima sfida da affrontare con il massimo dell’attenzione. Gioca alle 20.45 anche l’Ancona che scende in campo a Pineto decisa a dare continuità al proprio campionato dopo il pari strappato la scorsa settimana sul campo di Gubbio. Per i dorici di Colavitto un impegno severo contro un avversario, il Pineto, che in questo abbrivio di 2024 non ha brillato ma che è comunque in zona playoff, traguardo di tutto rispetto per una neopromossa.

Serie C, girone B, 3° turno di ritorno, così in campo oggi sabato 20 gennaio: Juventus Next Gen-Rimini (ore 16.15), Lucchese-Recanatese (ore 18.30), Cesena-Pontedera (ore 20.45). Domenica 21 gennaio: Torres-Olbia (ore 16.00), Perugia-Spal (ore 16.15), Sestri-Virtus Entella (ore 16.15), Arezzo-Pescara (ore 18.30), Vis Pesaro-Carrarese (ore 18.30), Fermana-Gubbio (ore 20.45), Pineto-Ancona (ore 20.45). Classifica: Cesena punti 50; Torres 47; Perugia 36; Carrarese e Pontedera 35; Pescara 32; Gubbio 31; Arezzo 29; Pineto e Virtus Entella 28; Rimini 26; Lucchese e Recanatese 24; Juventus Next Gen e Vis Pesaro 23; Ancona 22; Spal e Sestri 21; Olbia 17; Fermana 14. Prossimo turno, venerdì 26 gennaio: Recanatese-Fermana (ore 20.45). Sabato 27 gennaio: Pescara-Sestri (ore 18.30), Pontedera-Perugia (ore 18.30), Virtus Entella-Vis Pesaro (ore 18.30). Domenica 28 gennaio: Olbia-Arezzo (ore 14.00), Carrarese-Torres (ore 16.15), Ancona-Cesena (ore 18.30).