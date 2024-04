Serie C, è la domenica delle sentenze per Ancona, Recanatese, Vis Pesaro e Fermana

ANCONA – Tutte insieme appassionatamente alle ore 20.00 di domani, 28 aprile, le partite dell’ultima giornata di serie C. È la domenica della verità per tutte e quattro le marchigiane, tutte in lotta in zona playout – solo l’Olbia è già retrocessa – e in cerca di punti per la salvezza diretta, l’Ancona, o per affrontare i playout dalla migliore posizione, Recanatese e Vis Pesaro, o per cercare di disputarli, la Fermana. L’Ancona affronta la Lucchese, teoricamente senza obiettivi visto che s’è salvata e non può più raggiungere i playoff. Dorici con la propria tifoseria, a differenza di quanto s’era temuto tra mercoledì e giovedì per i fatti accaduti a Pescara, e a differenza proprio del Pescara che affronta la trasferta al Recchioni: la Fermana con il Pescara cerca quei tre punti che sono indispensabili per sperare in uno scivolone dell’Ancona e per acciuffare in extremis i playout. La Recanatese cerca punti contro la Virtus Entella, che però non è matematicamente salva, perché in caso di sconfitta e di vittoria della Fermana finirebbe ai playout proprio contro i canarini. Per la Recanatese tre punti sono indispensabili per tenere alle spalle la Vis Pesaro, visto che un ipotetico aggancio all’Ancona non cambierebbe la classifica, in virtù della miglior differenza reti dei dorici. La Recanatese deve guardarsi anche da un eventuale arrivo alla pari con la Vis Pesaro, che è avvantaggiata con i leopardiani per la differenza reti, pari gli scontri diretti.

La Vis Pesaro deve vincere contro la Juventus Next Gen, che difende il sesto posto e insidia il quinto del Gubbio, per sperare di superare la Recanatese. Al momento, con la classifica attuale l’Ancona è salva senza disputare i playout, Fermana di conseguenza retrocessa, e ai playout Recanatese e Vis Pesaro. Se l’Ancona vince domani conferma la sua posizione in classifica e conferma o aumenta la differenza di punti con la Fermana, dunque è salva e, di conseguenza, la Fermana retrocede. Se la Fermana vince per disputare i playout deve sperare o in un pareggio o sconfitta dell’Ancona oppure in una sconfitta dell’Entella con la Recanatese. Quest’ultima è sicuramente ai playout con la Vis Pesaro: per avere il vantaggio della classifica e dunque la salvezza in caso di punteggio pari nella somma dei due incontri di playout – non ci sono supplementari né rigori – deve tenersi alle spalle la Vis Pesaro. In caso di pareggio o sconfitta della Recanatese a Chiavari, la Vis Pesaro, vincendo con la Juventus Next Gen, può insediarsi al quart’ultimo posto e avere lei il vantaggio della salvezza in caso di punteggio pari nella somma dei due incontri di playout.

Serie C, girone B, così in campo domani, domenica 28 aprile, alle ore 20.00: Ancona-Lucchese, Arezzo-Sestri, Carrarese-Pontedera, Cesena-Perugia, Fermana-Pescara, Gubbio-Rimini, Olbia-Spal, Pineto-Torres, Virtus Entella-Recanatese, Vis Pesaro-Juventus Next Gen. Classifica: Cesena punti 94; Torres 74; Carrarese 70; Perugia 63; Gubbio 56; Juventus Next Gen 54; Pescara e Pontedera 52; Arezzo e Rimini 50; Spal 46; Lucchese, Pineto e Sestri 44; Virtus Entella 42; Ancona 41; Recanatese 38; Vis Pesaro 36; Fermana 31; Olbia 26. Olbia già retrocessa in serie D. Ai playout quintultima contro penultima e quartultima contro terzultima, se non ci sono più di 8 punti di distacco. Playout in programma domenica 12 e domenica 19 maggio.