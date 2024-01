Calcio serie C, brilla solo l’Ancona che a Pineto torna al successo

ANCONA – Perdono Recanatese e Fermana, pareggia la Vis Pesaro e vince in trasferta l’Ancona: è il bilancio delle quattro marchigiane nella terza giornata del girone di ritorno, che ormai si battono tutte in zona playout o quasi, con i canarini alla seconda sconfitta consecutiva, ma è un momento negativo anche per la Recanatese, con un punto nelle ultime sei partite. Prosegue, invece, la striscia positiva della Vis Pesaro e torna al successo l’Ancona. Recanatese ko sabato in trasferta contro la Lucchese (3-1) che va a segno due volte nel primo tempo con Rizzo Pinna e poi nella ripresa con Yeboah, prima della rete conclusiva di Melchiorri che rende solo parzialmente meno amaro il boccone al Porta Elisa. Momento difficile per la squadra di Pagliari, ora in zona playout.

La domenica si apre con la Fermana che cede in casa al Gubbio 0-2, a segno due volte nella ripresa prima con Di Massimo e poi con Udoh, una sconfitta che non peggiora la situazione per la squadra di Protti ma certo non la migliora di sicuro. Peggio della Fermana, in questo momento, fa solo l’Olbia alla sua sesta sconfitta consecutiva. La Vis Pesaro ferma sullo 0-0 la Carrarese e infila l’ottavo risultato utile consecutivo, confermando con una prova gagliarda il buon trend. La squadra di Banchieri, però, si trova ora appaiata alla Recanatese e alla Juve Next Gen nella prima posizione “calda” della classifica per effetto del successo dell’Ancona a Pineto (1-2): dorici a segno al Pavone-Mariani prima con Energe e poi nella ripresa con Spagnoli. Poi accorcia il Pineto con Njambe e l’Ancona soffre nel finale ma davanti a patron Tiong in tribuna torna al successo che le mancava dal 18 novembre scorso.

Classifica: Cesena punti 53; Torres 50; Perugia 39; Carrarese 36; Pescara e Pontedera 35; Gubbio 34; Arezzo e Virtus Entella 29; Pineto 28; Rimini e Lucchese 27; Ancona 25; Juventus Next Gen, Vis Pesaro e Recanatese 24; Sestri 22; Spal 21; Olbia 17; Fermana 14. Prossimo turno, venerdì 26 gennaio: Recanatese-Fermana (ore 20.45). Sabato 27 gennaio: Pescara-Sestri (ore 18.30), Pontedera-Perugia (ore 18.30), Virtus Entella-Vis Pesaro (ore 18.30). Domenica 28 gennaio: Olbia-Arezzo (ore 14.00), Carrarese-Torres (ore 16.15), Ancona-Cesena (ore 18.30), Gubbio-Lucchese (ore 18.30), Spal-Juventus Next Gen (ore 18.30), Rimini-Pineto (ore 20.45).