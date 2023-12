Calcio serie C, oggi tocca all’Ancona, domani le altre marchigiane. Poi la sosta

ANCONA – Il girone B di serie C si affaccia sulle festività natalizie e sulla pausa del campionato, ma prima si gioca l’ultima di andata, in programma oggi, venerdì 22 dicembre, e domani 23. Tra le marchigiane oggi tocca all’Ancona, domani alle altre. L’Ancona scende in campo al Porta Elisa di Lucca contro la Lucchese, alle 18.30: due squadre appaiate in classifica all’undicesimo posto, sfida interessante con i dorici che devono fare a meno degli squalificati Martina, Cella e Gatto e con Perucchini in dubbio. Il pareggio interno con il Pescara dopo due sconfitte consecutive ha ridato coraggio alla squadra di Colavitto che sembra decisa a tornare dalla trasferta toscana con qualcosa di positivo per la classifica. Domani al Moccagatta di Alessandria alle 16.15 va in scena Juventus Next Gen–Vis Pesaro con la squadra di Banchieri che vuole proseguire la striscia di quattro risultati utili consecutivi. In fin dei conti la classifica, tra zona playout e playoff è cortissima ma per trascorrere una pausa serena la Vis ha assolutamente bisogno di un risultato utile nell’ultima trasferta dell’anno.

La Recanatese ospita domani al Tubaldi alle 18.30 la Virtus Entella: dopo la sconfitta interna con il Cesena dello scorso 9 dicembre e la partita rinviata di Gubbio, la squadra di Pagliari vuole riprendere il cammino esemplare percorso finora centrando un risultato positivo contro una delle delusioni del campionato, quell’Entella che però vanta giocatori di assoluto spessore e che non costituisce certo un avversario semplice da affrontare in quest’ultima di andata. Chiude la Fermana, impegnata in notturna alle 20.45 in trasferta contro il Pescara: per i canarini di Protti che vengono da tre risultati utili consecutivi e, soprattutto, dal successo contro la Juve Next Gen, c’è l’opportunità di confermare le buone cose mostrate nelle ultime partite e di provare ad accorciare le distanze in ottica salvezza diretta, ma di mezzo c’è una delle squadre che sta meglio, in questo momento della stagione, quel Pescara che sembra deciso a non perdere il treno delle prime. Big match di giornata Perugia-Cesena, in campo oggi alle 18.30.

Serie C, girone B, 19esimo turno di andata in campo oggi, venerdì 22 dicembre: Lucchese-Ancona (ore 18.30), Torres-Pineto (ore 18.30), Pontedera-Carrarese (ore 20.45), Rimini-Gubbio (ore 20.45). Sabato 23 dicembre: Juventus Next Gen-Vis Pesaro (ore 16.15), Perugia-Cesena (ore 18.30), Sestri-Arezzo (ore 18.30), Spal-Olbia (ore 18.30), Recanatese-Virtus Entella (ore 18.30), Pescara-Fermana (ore 20.45). Classifica: Cesena punti 43; Torres 41; Carrarese e Pescara 31; Perugia 30; Pontedera 29; Pineto 27; Recanatese* e Rimini 23; Arezzo 22; Gubbio*, Virtus Entella, Ancona e Lucchese 21; Vis Pesaro e Juventus Next Gen 18; Sestri e Olbia 17; Spal 16; Fermana 12. * una partita in meno. Prossimo turno, sabato 6 gennaio: Arezzo-Rimini (ore 16.15), Fermana-Carrarese (ore 16.15), Vis Pesaro-Spal (ore 16.15). Domenica 7 gennaio: Juventus Next Gen-Pescara (ore 14.00), Torres-Recanatese (ore 14.00), Ancona-Virtus Entella (ore 16.15), Cesena-Olbia (ore 16.15), Perugia-Lucchese (ore 16.15), Pineto-Gubbio (ore 16.15), Sestri-Pontedera (ore 18.30).